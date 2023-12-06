Информация о кастинге в нашумевший сериал «Слово пацана» в Омске оказалась обманом

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Сегодня в паблике «Куда сходить? Афиша Омск» появилась запись, в которой сообщалось о проведении кастинга в серил «Слово пацана» в Омске. Согласно объявлению, искали массовку для некоторых сцен 2 сезона, который якобы начнут снимать в городе с декабря по январь. Желающим поучаствовать предлагали сделать репост записи на стену, а также иметь несколько фото в профиле.
Кроме того, подобные публикации рассылали и по другим городам. Так, например, пост с идентичным текстом появился в волгоградской группе «Чёрный и Белый список Ковров».
Информация оказалась фейком. О том, что сообщения о кастинге в разных регионах России — проделки мошенников, рассказали в официальной группе сериала в соцсети.
«Еще полностью не вышел первый сезон, о втором говорить пока рано. Съемки второго сезона точно не начнутся в январе. Правда ли, что прямо сейчас идет кастинг в массовку проекта в городах России? Нет, неправда. Любые такие объявления о кастинге — фейк», — предупредили в группе.