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Published Сегодня, 11:13

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Информация о кастинге в нашумевший сериал «Слово пацана» в Омске оказалась обманом

6 декабря 2023, 11:13
Фото: Midjourney
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Информация о кастинге в «Слово пацана» в Омске оказалась проделками мошенников

В официальном сообществе проекта предупредили, что никакие кастинги сейчас не проходят, а информация о них является проделками мошенников.

Сегодня в паблике «Куда сходить? Афиша Омск» появилась запись, в которой сообщалось о проведении кастинга в серил «Слово пацана» в Омске. Согласно объявлению, искали массовку для некоторых сцен 2 сезона, который якобы начнут снимать в городе с декабря по январь. Желающим поучаствовать предлагали сделать репост записи на стену, а также иметь несколько фото в профиле.

Кроме того, подобные публикации рассылали и по другим городам. Так, например, пост с идентичным текстом появился в волгоградской группе «Чёрный и Белый список Ковров».

Информация оказалась фейком. О том, что сообщения о кастинге в разных регионах России — проделки мошенников, рассказали в официальной группе сериала в соцсети.

«Еще полностью не вышел первый сезон, о втором говорить пока рано. Съемки второго сезона точно не начнутся в январе. Правда ли, что прямо сейчас идет кастинг в массовку проекта в городах России? Нет, неправда. Любые такие объявления о кастинге — фейк», — предупредили в группе.
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#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Сериалы#Новости#Мошенник#Сериал#Анастасия Баянова#Кастинг
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