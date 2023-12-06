Информация о кастинге в нашумевший сериал «Слово пацана» в Омске оказалась обманом

Сегодня в паблике «Куда сходить? Афиша Омск» появилась запись, в которой сообщалось о проведении кастинга в серил «Слово пацана» в Омске. Согласно объявлению, искали массовку для некоторых сцен 2 сезона, который якобы начнут снимать в городе с декабря по январь. Желающим поучаствовать предлагали сделать репост записи на стену, а также иметь несколько фото в профиле.