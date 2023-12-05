Илья Проскуряков из омского «Авангарда» вырвался в лидеры среди вратарей КХЛ

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Вратарь омского «Авангарда» Илья Проскуряков вырвался в лидеры сразу в двух категориях КХЛ. У хоккеиста первое место по коэффициенту надежности со значением 1.38. по проценту отраженных бросков, — 94.8.
В текущем сезоне за «ястребов» Проскуряков провел 13 игр, из которых выиграл 7 в основное время, и 1 — в серии послематчевых буллитов. За это время по воротам Ильи нанесли 286 бросков, из которых он отразил 271.
По словам главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца, в последнем матче с хабаровским «Амуром» именно игра Проскурякова позволила «ястребам» выстоять и довести встречу до победы в основное время.
Добавим, что сейчас еще два хоккеиста «Авангарда», — Владимир Ткачев и Рид Буше также возглавляют по две категории в КХЛ.