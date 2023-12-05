Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

На данном этапе Илья лучший вратарь в КХЛ

Илья Проскуряков из омского «Авангарда» вырвался в лидеры среди вратарей КХЛ

5 декабря 2023, 15:02
Фото: ХК Авангард
На данном этапе Илья лучший вратарь в КХЛ

Вратарь омского «Авангарда» Проскуряков стал лидером сразу в двух категориях КХЛ

Сейчас у хоккеиста лучшие показатели по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков.

Вратарь омского «Авангарда» Илья Проскуряков вырвался в лидеры сразу в двух категориях КХЛ. У хоккеиста первое место по коэффициенту надежности со значением 1.38. по проценту отраженных бросков, — 94.8.

В текущем сезоне за «ястребов» Проскуряков провел 13 игр, из которых выиграл 7 в основное время, и 1 — в серии послематчевых буллитов. За это время по воротам Ильи нанесли 286 бросков, из которых он отразил 271.

По словам главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца, в последнем матче с хабаровским «Амуром» именно игра Проскурякова позволила «ястребам» выстоять и довести встречу до победы в основное время.

Главный тренер омского «Авангарда» об игре с «Амуром»: «80% победы за Проскуряковым»
Узнать подробнее

Добавим, что сейчас еще два хоккеиста «Авангарда», — Владимир Ткачев и Рид Буше также возглавляют по две категории в КХЛ.

Нападающий омского «Авангарда» Буше забросил 28 шайб и стал лучшим снайпером КХЛ
Узнать подробнее
Читайте также:
Омский «Авангард» без нервов одолел хабаровский «Амур»Омский «Авангард» отыгрался в матче с «Нефтехимиком» и забрал победу по буллитамДесятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
#Общество#Спорт#Город#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Амур#Новости#Василий Попов#Рид Буше#Владимир Ткачев#Михаил Кравец#Илья Проскуряков
Подпишитесь
Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки
Сегодня, 02:39
Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова
Сегодня, 08:25
Убытки из-за проблемной парковки у «падающего» дома в Омске оценили в 32 млн рублей
Сегодня, 08:32
«Обратка ледяная». Десятки домов в центре Омска остались без тепла
Сегодня, 05:23
Риновирусы и парагрипп. За неделю 11 тысяч омичей заразились ОРВИ
Сегодня, 04:58
Омский «Авангард» снял рекламу своего мерча с собаками хоккеистов. Смотрим на песиков
Сегодня, 07:12