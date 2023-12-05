Омский «Авангард» хладнокровно и уверенно разгромил «Барыс» из Астаны

Третью двадцатиминутку «ястребы» начали в большинстве, которое реализовали после мощного броска капитана Дамира Шарипзянова. Голевые передачи у Спунера и Телегина. На 52-й минуте встречи Иван Николишин с добивания на пятаке довел счет в матче практически до неприличного, — 4:1. Очко за результативную передачу в этом моменте получил Игорь Гераськин. Через три минуты Семен Чистяков с передач Пьянова и Ткачева отправил в ворота «Барыса» пятую шайбу.