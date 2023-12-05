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Ястребы одержали четвертую победу подряд

Омский «Авангард» хладнокровно и уверенно разгромил «Барыс» из Астаны

5 декабря 2023, 16:29
Фото: ХК Авангард
Ястребы одержали четвертую победу подряд

Омский «Авангард» разгромил «Барыс» из Астаны и одержал 4 победу подряд

Встреча на льду G-Drive Арены завершилась со счетом 5:1 в пользу «ястребов».

Сегодня в Омске в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард» встречался с «Барысом» из Астаны.

Со старта первого периода омичи стали активно наседать на ворота соперника и уже на 3-й минуте открыли счет. Денис Венгрыжановский мощно приложился по шайбе, Андрей Шутов отбил, но на добивании оказался Иван Игумнов, который эффектно отправил шайбу в ворота.

Через 10 минут свою первую шайбу в КХЛ за «Авангард» забросил Александр Филатьев, которому ассистировали Владимир Ткачев и Райан Спунер. Более в этом игровом отрезке голов не последовало.

Во втором периоде на 25-й минуте встречи «Барыс» отыграл одну шайбу, стараниями Евгения Рымарева. За 5 секунд до сирены гости заработали удаление, — за подножку в штраф-бокс отправился Энтони Камара.

Третью двадцатиминутку «ястребы» начали в большинстве, которое реализовали после мощного броска капитана Дамира Шарипзянова. Голевые передачи у Спунера и Телегина. На 52-й минуте встречи Иван Николишин с добивания на пятаке довел счет в матче практически до неприличного, — 4:1. Очко за результативную передачу в этом моменте получил Игорь Гераськин. Через три минуты Семен Чистяков с передач Пьянова и Ткачева отправил в ворота «Барыса» пятую шайбу.

Концовка этой встречи запомнилась противостоянием между Игорем Мартыновым и Энтони Камара. Хоккеисты сцепились у бортика, после чего Мартынов умело перевел соперника в партер и дождался пока вмешаются судьи. За этот поединок Камара получил 4 минуты, Мартынов — 2.

На том более ничего запоминающегося в этом матче не последовало. «Авангард» уверенно побеждает со счетом 5:1 и одерживает 4 победу подряд.

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