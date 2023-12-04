Похолодает до -43 градусов. Омичей предупредили об экстремальном изменении погоды

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Так, согласно предупреждению о неблагоприятных погодных условиях Обь-Иртышского УГМС, 5 и 6 декабря в Омской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель, гололед и ветер порывами 15-20 м/с. В период 7 по 10 декабря синоптики обещают усиление морозов в ночные часы до -38…-43°.
В связи с этим главное управление регионального МЧС рекомендует долго не находиться на морозе, надевать теплую одежду и обувь, особое внимание уделять детям и оградить их от пребывания на холоде.
Водителям автомобилей необходимо воздержаться от долгих дальних поездок, так как на трассах температура воздуха, как правило, ещё ниже. Если все же пришлось ехать, нужно брать с собой запас воды и чая в термосе. Также обязательно заложить в машину минимальные средства спасения — лопату, трос, топор.
В МЧС также отметили, что, желая обогреть жилое помещение, не стоит пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности. Так, одной из наиболее частых причин пожаров в морозы является длительная эксплуатация печи. Чтобы избежать перекала, рекомендуется топить ее два-три раза в день не более чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена, предупредили в министерстве.