Похолодает до -43 градусов. Омичей предупредили об экстремальном изменении погоды

В МЧС также отметили, что, желая обогреть жилое помещение, не стоит пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности. Так, одной из наиболее частых причин пожаров в морозы является длительная эксплуатация печи. Чтобы избежать перекала, рекомендуется топить ее два-три раза в день не более чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена, предупредили в министерстве.