Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В МЧС омичей предупредили о скором похолодании до -43 градусов

Похолодает до -43 градусов. Омичей предупредили об экстремальном изменении погоды

4 декабря 2023, 12:38
Фото: 1MI

В МЧС омичей предупредили о скором похолодании до -43 градусов

Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, самые сильные морозы ожидают жителей региона в период с 7 по 10 декабря.

Так, согласно предупреждению о неблагоприятных погодных условиях Обь-Иртышского УГМС, 5 и 6 декабря в Омской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель, гололед и ветер порывами 15-20 м/с. В период 7 по 10 декабря синоптики обещают усиление морозов в ночные часы до -38…-43°.

В связи с этим главное управление регионального МЧС рекомендует долго не находиться на морозе, надевать теплую одежду и обувь, особое внимание уделять детям и оградить их от пребывания на холоде.

Водителям автомобилей необходимо воздержаться от долгих дальних поездок, так как на трассах температура воздуха, как правило, ещё ниже. Если все же пришлось ехать, нужно брать с собой запас воды и чая в термосе. Также обязательно заложить в машину минимальные средства спасения — лопату, трос, топор.

В МЧС также отметили, что, желая обогреть жилое помещение, не стоит пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности. Так, одной из наиболее частых причин пожаров в морозы является длительная эксплуатация печи. Чтобы избежать перекала, рекомендуется топить ее два-три раза в день не более чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена, предупредили в министерстве.

Завалит снегом. В Гидрометцентре РФ рассказали, какой погоды ждать омичам в декабре
Узнать подробнее
#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Новости#Опасная погода#Погода на ближайшие дни#Погода на Новый год#Погода на 2 недели#Погода в омской области#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Разрешат стройку. В Омске расширят «Зеленый остров» за счет сокращения зоны рекреации
Сегодня, 06:38
Мерзли и надеялись. Омичи час прождали автобус на морозе в Амурском поселке
Сегодня, 09:01
«Терпения всем». Омск встал в 7-балльные пробки в начале рабочей недели
Сегодня, 03:19
Призывал сдаваться в плен ВСУ. Омича задержали за антироссийскую деятельность
Сегодня, 04:44
Метеозависимым приготовиться. Омскую область к вечеру накроет магнитная буря
Сегодня, 02:42
В омских Нефтяниках два десятка домов остались без тепла в 18-градусный мороз
Сегодня, 05:16