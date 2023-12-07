Клубы пара, вода в вестибюле. В омском «Миллениуме» в мороз прорвало трубы отопления

Отметим, что проблема с отоплением как никогда актуальна в настоящее время для жителей Центрального округа. На ТЭЦ-5 снизили подачу тепла из-за неисправности котлов. В мэрии начался экстренный штаб, на котором решают, как быть с отоплением.