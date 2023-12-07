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Вода из торгового комплекса частично вытекла на крыльцо

Клубы пара, вода в вестибюле. В омском «Миллениуме» в мороз прорвало трубы отопления

7 декабря 2023, 06:35
Фото: Город55
Вода из торгового комплекса частично вытекла на крыльцо

В омском ТК «Миллениум» в 30-градусный мороз прорвало трубы отопления

Комплекс продолжает работать, но температура в здании стремительно снижается.

Сегодня, 7 декабря, около 10 часов утра в омском торгово-офисном комплексе «Миллениум» прорвало трубу отопления. Один из входов в здание затянуло клубами пара, а вестибюль залило горячей водой, которую сотрудники комплекса собирали строительным пылесосом.

Несмотря на аварию, комплекс продолжает работу, однако температура в помещениях стремительно снижается. Напомним, что в Омске сейчас стоят сильные морозы.

«Отопление отключили. Очень холодно. У нас окна уже затягивает», — рассказал Городу55 один из сотрудников «Миллениума».

Отметим, что проблема с отоплением как никогда актуальна в настоящее время для жителей Центрального округа. На ТЭЦ-5 снизили подачу тепла из-за неисправности котлов. В мэрии начался экстренный штаб, на котором решают, как быть с отоплением.

В мэрии Омска начался экстренный штаб из-за проблем с отоплением
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#Происшествия#Видео#Омск#Отопление#Миллениум#Евгений Игишев#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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