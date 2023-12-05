Не нравится и раздражает. Омичи рассказали о самых неудачных новогодних подарках

Часть респондентов отметили сувениры, в число которых входят игрушки, статуэтки, магниты и свечи, а также сладости и кухонные принадлежности — они набрали по 3% голосов. 7% опрошенных омичей рассказали и о других неудачных подарках, среди которых полотенца, канцелярия, спортинвентарь, постельное белье и другое.