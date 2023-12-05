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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:40

Стало известно, какие новогодние подарки омичи считают самыми неудачными

Не нравится и раздражает. Омичи рассказали о самых неудачных новогодних подарках

5 декабря 2023, 11:36
Фото: 1MI

Стало известно, какие новогодние подарки омичи считают самыми неудачными

В антирейтинг вошли носки, свитера, сувениры и кухонные принадлежности.

По данным опроса, который провели аналитики сервиса SuperJob, 12% жителей Омска считает худшим новогодними подарком предметы одежды. Так, например, многих раздражают носки, халаты, свитера и шарфы, особенно с новогодними принтами. Еще 5% опрошенных считают неудачным подарком косметические и гигиенические средства.

Часть респондентов отметили сувениры, в число которых входят игрушки, статуэтки, магниты и свечи, а также сладости и кухонные принадлежности — они набрали по 3% голосов. 7% опрошенных омичей рассказали и о других неудачных подарках, среди которых полотенца, канцелярия, спортинвентарь, постельное белье и другое.

Однако некоторые участники опроса давали весьма необычный ответ. Так, для 4% худшим новогодним подарком является плохая новость в преддверии праздника или отсутствие хорошего настроения. Интересно и то, что каждый третий горожанин не получал плохих новогодних подарков.

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