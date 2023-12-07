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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

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«Устраняют дефекты». Когда тепло вернется в квартиры омичей

7 декабря 2023, 05:09
Фото: 1MI
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В Минэнерго рассказали, когда в Омске восстановят отопление

Жалобы на холодные батареи в квартирах массово поступают от жителей Центрального округа.

В Министерстве энергетики и ЖКК Омской области рассказали, когда в Центральном округе Омска восстановят отопление. Параметры были снижены из-за нарушения работы котлов на ТЭЦ-5.

«В настоящий момент котел № 2 запущен. Проводится устранение дефектов на котлах № 7 и № 9, ориентировочное время включения котлов до 20:00 07.12.2023. Организованы аварийно–восстановительные бригады, проводятся работы по восстановлению котлоагрегатов», — сообщили в ведомстве.

Из-за проблем с отоплением Ростехнадзор запустил проверку в «ТГК-11», к которой относится ТЭЦ-5.

Ранее Город55 рассказал, что жители Центрального округа Омска в социальных сетях массово жалуются на холодные батареи в квартирах. Из некоторых домов тепло ушло еще несколько дней назад.

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#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопление#Авария#Проверка#Восстановление#Дефекты#Ростехнадзор#Евгений Игишев#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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