«Устраняют дефекты». Когда тепло вернется в квартиры омичей

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
В Министерстве энергетики и ЖКК Омской области рассказали, когда в Центральном округе Омска восстановят отопление. Параметры были снижены из-за нарушения работы котлов на ТЭЦ-5.
«В настоящий момент котел № 2 запущен. Проводится устранение дефектов на котлах № 7 и № 9, ориентировочное время включения котлов до 20:00 07.12.2023. Организованы аварийно–восстановительные бригады, проводятся работы по восстановлению котлоагрегатов», — сообщили в ведомстве.
Из-за проблем с отоплением Ростехнадзор запустил проверку в «ТГК-11», к которой относится ТЭЦ-5.
Ранее Город55 рассказал, что жители Центрального округа Омска в социальных сетях массово жалуются на холодные батареи в квартирах. Из некоторых домов тепло ушло еще несколько дней назад.