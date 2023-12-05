Форвард омского «Авангарда» Ткачев возглавил список лучших бомбардиров КХЛ

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев возглавил список лучших бомбардиров КХЛ. В данный момент в активе у форварда, который набирает очки уже 15 матчей подряд, 53 очка, — 15 забитых шайб и 38 голевых передач. Ближайший преследователь Ткачева нападающий «Спартака» Николай Голдобин отстает от «ястреба» на 2 очка.