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Владимир Ткачев лидер сразу в двух категориях

Форвард омского «Авангарда» Ткачев возглавил список лучших бомбардиров КХЛ

5 декабря 2023, 11:25
Фото: ХК Авангард
Владимир Ткачев лидер сразу в двух категориях

Нападающий омского «Авангарда» Ткачев вырвался в лидеры бомбардиров КХЛ

Хоккеист набирает очки уже 15 матчей подряд и уже обгоняет ближайшего преследователя на 2 очка.

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев возглавил список лучших бомбардиров КХЛ. В данный момент в активе у форварда, который набирает очки уже 15 матчей подряд, 53 очка, — 15 забитых шайб и 38 голевых передач. Ближайший преследователь Ткачева нападающий «Спартака» Николай Голдобин отстает от «ястреба» на 2 очка.

Помимо этого, Ткачев с приличным отрывом занимает первое место в категории «ассистенты». На данный момент у Владимира 38 голевых передач. Идущий на втором месте нападающий московского «Динамо» Джордан Уил отметился 32 результативными передачами.

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Напомним, только в трех последних матчах Владимир Ткачев набрал 5 очков, — 2 гола и 3 результативные передачи.

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