Форвард омского «Авангарда» Ткачев возглавил список лучших бомбардиров КХЛ

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев возглавил список лучших бомбардиров КХЛ. В данный момент в активе у форварда, который набирает очки уже 15 матчей подряд, 53 очка, — 15 забитых шайб и 38 голевых передач. Ближайший преследователь Ткачева нападающий «Спартака» Николай Голдобин отстает от «ястреба» на 2 очка.
Помимо этого, Ткачев с приличным отрывом занимает первое место в категории «ассистенты». На данный момент у Владимира 38 голевых передач. Идущий на втором месте нападающий московского «Динамо» Джордан Уил отметился 32 результативными передачами.
Напомним, только в трех последних матчах Владимир Ткачев набрал 5 очков, — 2 гола и 3 результативные передачи.