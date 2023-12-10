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В Омске выставили на продажу уникальную олимпийку из «Слова пацана»

Уникальное предложение. В Омске выставили на продажу олимпийку Вовы Адидаса

10 декабря 2023, 04:33
Фото: 1MI

В Омске выставили на продажу уникальную олимпийку из «Слова пацана»

Омичи могут приобрести олимпийку главного героя сериала «Слово пацана». Цена вопроса — 15 тысяч рублей.

В минувшую субботу, на интернет-площадке Avito появилось объявление о продаже предмета гардероба «самого» Вовы Адидаса из сериала «Слово пацана». Как говорит сам продавец — точнее копии просто не найти.

«Прям как из сериалa. Олимпийка реальнo из 80-90-х. Нашли нa аукционе, оригинал. Сохран ИДЕАЛЬНЕЙШИЙ», — говорится в объявлении.

Однако, цвет будет немного отличаться — по словам продавца, всему виной цветокоррекция в сериале и естественное выцветание.

Стать обладателем кусочка минувшей эпохи 90-х и интересным коллекционным предметом омичи могут за 15 тыс рублей — именно так оценил «лот» продавец. Кроме того, купить можно и из других регионов, доставка активна.

Объявление о продаже «той самой» олимпийкиОбъявление о продаже «той самой» олимпийки
Объявление о продаже «той самой» олимпийки
Фото: Avito

Напомним, кроме олимпийки, в Омске можно приобрести и анекдоты:

Шутки за 99 рублей. Омичка предложила необычную «смешную» услугу
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#Омск#Новости#Илья Скобин#80-90-е#Слово пацана#Вова Адидас
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