Уникальное предложение. В Омске выставили на продажу олимпийку Вовы Адидаса

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В минувшую субботу, на интернет-площадке Avito появилось объявление о продаже предмета гардероба «самого» Вовы Адидаса из сериала «Слово пацана». Как говорит сам продавец — точнее копии просто не найти.
«Прям как из сериалa. Олимпийка реальнo из 80-90-х. Нашли нa аукционе, оригинал. Сохран ИДЕАЛЬНЕЙШИЙ», — говорится в объявлении.
Однако, цвет будет немного отличаться — по словам продавца, всему виной цветокоррекция в сериале и естественное выцветание.
Стать обладателем кусочка минувшей эпохи 90-х и интересным коллекционным предметом омичи могут за 15 тыс рублей — именно так оценил «лот» продавец. Кроме того, купить можно и из других регионов, доставка активна.
Напомним, кроме олимпийки, в Омске можно приобрести и анекдоты: