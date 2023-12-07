«Фальшивый» паспорт. Омск оказался готов к отопительному периоду только на бумаге

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:55
Жалобы на качество отопления в Омске начали появляться с 3 декабря. Собственно, тогда и случилась первая поломка котлов на ТЭЦ-5. Это практически сразу ощутили на себе жители Центрального, Октябрьского и Ленинского округов.
Выходит, что в течение пяти дней работники ТГК-11 не могут решить вопрос с неработающими котлами. Проблема обострилась с наступлением аномальных холодов. Пока что отключены три из девяти объектов. В министерстве энергетики и ЖКК Омской области сообщили, что котлы включат до 20 часов сегодняшнего дня, однако это ориентировочные сроки.
Город55 обратился к старым сообщениям администрации Омска. В одном из них сообщается, что город получил паспорт готовности к отопительному сезону 15 ноября. Акты проверки получили АО «ТГК-11», АО «Омск РТС», АО «Тепловая компания», ООО «Теплогенерирующий комплекс» и «ПО „Полет“». В то же время свежего паспорта о готовности Омска к отопительному сезону в ГИС ЖКХ не представлено. Последний документ опубликован на ресурсе от 2017 года.
«Замечания, выявленные в ходе их утверждения, были вовремя устранены», — отмечали сотрудники администрации.
Получается, что первый сбой в отопительной системе города произошел через две с половиной недели после выдачи паспорта готовности. Отметим также, что с 3 по 5 декабря погода была достаточно теплой, температура колебалась от -4 до +1 градуса. С 6 декабря же температура в дневные часы выше -30 градусов не поднимается. Ночью термометр показывает -40… -45 градусов. Аномальный холод будет держаться в Омской области до 12 декабря.
В эти сильные морозы теплоисточник должен выдавать 107 градусов тепла, но сейчас это значение равняется 75 градусам. Глава города Сергей Шелест рассказал, что мэрия предложила помощь ТГК-11, к которому относится ТЭЦ-5. Генеральный директор компании Олег Хилько заверил, что они справятся собственными силами. Вместе с тем проблема с поломанными котлами решается уже несколько дней.
Председатель правления ОО «Общество потребителей в сфере ЖКХ» Александр Лихачев в разговоре с Городом55 отметил, что паспорт о готовности к отопительному сезону — всего лишь бумага.
«Если бы проводили испытания под давлением, как положено, то тогда бы трубы зимой не рвались. Последние два года чиновники радуются тому, что Омск получил акт готовности, но бумагой трубу не заткнешь. Сейчас ничего сделать нельзя. Если дать большое тепло, давление и температуру, все порвется», — высказался эксперт.
Ростехнадзор запустил проверку в ТГК-11. К делу также подключены сотрудники региональной прокуратуры.