«Фальшивый» паспорт. Омск оказался готов к отопительному периоду только на бумаге

Получается, что первый сбой в отопительной системе города произошел через две с половиной недели после выдачи паспорта готовности. Отметим также, что с 3 по 5 декабря погода была достаточно теплой, температура колебалась от -4 до +1 градуса. С 6 декабря же температура в дневные часы выше -30 градусов не поднимается. Ночью термометр показывает -40… -45 градусов. Аномальный холод будет держаться в Омской области до 12 декабря.