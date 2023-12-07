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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Следком возбудил уголовное дело после массового отключения отопления в Омске

Омский следком возбудил уголовное дело после массового отключения отопления

7 декабря 2023, 12:25
Фото: 1MI

Следком возбудил уголовное дело после массового отключения отопления в Омске

Дело возбуждено по инициативе региональной прокуратуры.

Установлено, что с 3 по 6 декабря из-за выхода из строя нескольких котлов ТЭЦ-5 АО «ТГК-11» снизились параметры подачи тепла на объекты, зависящие от этого источника. Несмотря на попытки нормализовать работу, показатели не восстановлены до сих пор.

Эта ситуация нарушает права жителей домов в Центральном, Октябрьском и частично Ленинском округах, а также обучающихся и воспитанников образовательных учреждений на получение качественных коммунальных услуг.

«По поручению прокурора Омской области Алексея Афанасьева прокуратура незамедлительно организовала проверки с привлечением специалистов Сибирского управления Ростехнадзора. Прокурор Омска Павел Попов совместно с министром энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Владимиром Шнипко выехали на станцию ТЭЦ-5», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По факту произошедшего омский следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества). Прокуратура продолжает следить за ситуацией, сейчас проверки теплоснабжения на объектах продолжаются, а также выясняются личности виновных.

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