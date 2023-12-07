Омский следком возбудил уголовное дело после массового отключения отопления

Установлено, что с 3 по 6 декабря из-за выхода из строя нескольких котлов ТЭЦ-5 АО «ТГК-11» снизились параметры подачи тепла на объекты, зависящие от этого источника. Несмотря на попытки нормализовать работу, показатели не восстановлены до сих пор.