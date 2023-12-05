Нападающий омского «Авангарда» Буше забросил 28 шайб и стал лучшим снайпером КХЛ

Форвард омского «Авангарда» Рид Буше на данном этапе возглавил гонку лучших снайперов КХЛ сезона 2023/24. Сейчас в активе у хоккеиста 28 забитых шайб, что на 3 больше, чем у ближайшего преследователя Николая Голдобина из «Спартака.