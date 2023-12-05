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В активе у Буше уже 28 забитых шайб

Нападающий омского «Авангарда» Буше забросил 28 шайб и стал лучшим снайпером КХЛ

5 декабря 2023, 11:55
Фото: ХК Авангард
В активе у Буше уже 28 забитых шайб

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше возглавил гонку лучших снайперов КХЛ

Помимо этого, Рид занимает первое место в Лиге по показателям надежности.

Форвард омского «Авангарда» Рид Буше на данном этапе возглавил гонку лучших снайперов КХЛ сезона 2023/24. Сейчас в активе у хоккеиста 28 забитых шайб, что на 3 больше, чем у ближайшего преследователя Николая Голдобина из «Спартака.

Помимо прочего Буше сейчас лучший игрок Лиги по показателям надежности, — плюс/минус, с результатом +21.

В последних играх, — с «Витязем», «Нефтехимиком» и «Амуром» Рид забросил 4 шайбы в основное время, плюс победный буллит в игре с нижнекамцами.

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Напомним, напарник Буше по звену Владимир Ткачев сейчас является лучшим бомбардиром и ассистентом КЛЛ.

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#Общество#Спорт#Город#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Новости#Василий Попов#Рид Буше#Владимир Ткачев
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