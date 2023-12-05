Нападающий омского «Авангарда» Буше забросил 28 шайб и стал лучшим снайпером КХЛ

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Форвард омского «Авангарда» Рид Буше на данном этапе возглавил гонку лучших снайперов КХЛ сезона 2023/24. Сейчас в активе у хоккеиста 28 забитых шайб, что на 3 больше, чем у ближайшего преследователя Николая Голдобина из «Спартака.
Помимо прочего Буше сейчас лучший игрок Лиги по показателям надежности, — плюс/минус, с результатом +21.
В последних играх, — с «Витязем», «Нефтехимиком» и «Амуром» Рид забросил 4 шайбы в основное время, плюс победный буллит в игре с нижнекамцами.
Напомним, напарник Буше по звену Владимир Ткачев сейчас является лучшим бомбардиром и ассистентом КЛЛ.