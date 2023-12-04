Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:15

Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Кравец уверен, что вратарь сохранил команду в игре

Главный тренер омского «Авангарда» об игре с «Амуром»: «80% победы за Проскуряковым»

4 декабря 2023, 17:15
Фото: ХК Авангард
Кравец уверен, что вратарь сохранил команду в игре

Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Амуром»: «За Проскуряковым 80%»

Михаил Кравец считает, что сегодня команду в игре сохранил именно вратарь.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе над хабаровским «Амуром» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Равная была игра на протяжении всех трех периодов. Хотелось, конечно, чтобы мы всю игру играли в атаке так, как мы начали в третьем периоде, а в бороне, как играли первый и второй периоды, когда практически ничего не давали сопернику создавать, кроме момента на удалении», — прокомментировал Кравец.

Между тем, по мнению наставника «ястребов», забитые в третьем периоде игры голы вовсе не создали комфортного преимущества.

«В третьем периоде, несмотря на то, что мы забили два гола, пропустили три острые контратаки и команду в игре сохранил Илья Проскуряков. От него сегодня, как я и говорил, зависело 80% победы. Но главное, что выиграли, бывают и такие матчи. Сейчас все ближе к перерыву и надо собрать последние силы, отдать их, и дальше потом готовиться, чтобы был запас очков и хорошего настроения», — считает Михаил Кравец.

Напомним, встреча с хабаровским «Амуром» закончилась со счетом 2:1 в пользу «Авангарда».

Омский «Авангард» без нервов одолел хабаровский «Амур»
Узнать подробнее
Читайте также:
Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». ИтогиКравец объяснил, почему омский «Авангард» 11 минут не бросал по воротам СамоноваКравец рассказал, когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах омского «Авангарда»
#Общество#Спорт#Город#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Амур#Новости#Василий Попов#Михаил Кравец
Подпишитесь
Разрешат стройку. В Омске расширят «Зеленый остров» за счет сокращения зоны рекреации
Сегодня, 06:38
Мерзли и надеялись. Омичи час прождали автобус на морозе в Амурском поселке
Сегодня, 09:01
«Терпения всем». Омск встал в 7-балльные пробки в начале рабочей недели
Сегодня, 03:19
Призывал сдаваться в плен ВСУ. Омича задержали за антироссийскую деятельность
Сегодня, 04:44
Метеозависимым приготовиться. Омскую область к вечеру накроет магнитная буря
Сегодня, 02:42
В омских Нефтяниках два десятка домов остались без тепла в 18-градусный мороз
Сегодня, 05:16