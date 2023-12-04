Главный тренер омского «Авангарда» об игре с «Амуром»: «80% победы за Проскуряковым»

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе над хабаровским «Амуром» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Равная была игра на протяжении всех трех периодов. Хотелось, конечно, чтобы мы всю игру играли в атаке так, как мы начали в третьем периоде, а в бороне, как играли первый и второй периоды, когда практически ничего не давали сопернику создавать, кроме момента на удалении», — прокомментировал Кравец.
Между тем, по мнению наставника «ястребов», забитые в третьем периоде игры голы вовсе не создали комфортного преимущества.
«В третьем периоде, несмотря на то, что мы забили два гола, пропустили три острые контратаки и команду в игре сохранил Илья Проскуряков. От него сегодня, как я и говорил, зависело 80% победы. Но главное, что выиграли, бывают и такие матчи. Сейчас все ближе к перерыву и надо собрать последние силы, отдать их, и дальше потом готовиться, чтобы был запас очков и хорошего настроения», — считает Михаил Кравец.
Напомним, встреча с хабаровским «Амуром» закончилась со счетом 2:1 в пользу «Авангарда».