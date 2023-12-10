«Лучше дышать через маску»: экоблогер о влиянии аварийной ТЭЦ на Омск

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Омский экоблогер и член Общественной палаты России, Владимир Лифантьев, в своем Telegram-канале подвел промежуточные итоги аварийного отключения отопления. Для омичей прогнозы неутешительны — суровая погода и изношенность оборудования вынудят ТЭЦ-5 использовать резервные мазутные котлы уже на регулярной основе.
«Производственные мощности ТЭЦ 5 сильно изношены, и это ставит под вопрос результаты федерального проекта „Чистый воздух“ в регионе. Как концептуально, так и по контрольным показателям. Входя в нацпрограммы, руководство ТГК-11 закладывало только фильтры, которые вообще не работают, пока станция использует аварийные котлы. Судя по состоянию предприятия и по прогнозу погоды, нетрудно предположить, что мазутные котлы с нами на всю зиму» — сообщил член Общественной палаты России.
Отсутствующая фильтрация и регулярные перезапуски котлов после ремонтных работ уже привели к большому количеству выбросов, а значит, по словам эко-блогера, уже «сейчас в городе лучше дышать через маску». Кроме того, выбросы сложно отслеживать, поскольку не все источники оборудованы автоматической системой мониторинга:
«Если бы ТГК-11 успела в первоначально определенные сроки установить на каждый источник выбросов автоматические датчики мониторинга, то весь город сейчас бы был в огромной „красной зоне“» —
Прогноз погоды только усугубляет бедствие — арктический антициклон, захвативший область, представляет собой ничто иное как полный штиль, постоянный режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ).
«В воздухе — не только продукты горения самого грязного угля в мире, но и продукты горения с двух мазутных котлов. А это, как вы понимаете, огромный объём выбросов серы, азота и мазутной сажи (сплошь „полезные“ элементы)» — упоминается в сообщении.
В конечном итоге все эти факторы приводят к невозможность реализации федерального проекта «Чистый воздух» — изменение типа фильтрации выбросов, по мнению эколога, никак не спасло город. Необходима полная модернизация производства, отслужившего почти 50 лет.