«Лучше дышать через маску»: экоблогер о влиянии аварийной ТЭЦ на Омск

Отсутствующая фильтрация и регулярные перезапуски котлов после ремонтных работ уже привели к большому количеству выбросов, а значит, по словам эко-блогера, уже «сейчас в городе лучше дышать через маску». Кроме того, выбросы сложно отслеживать, поскольку не все источники оборудованы автоматической системой мониторинга: