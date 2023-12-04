Омский «Авангард» без нервов одолел хабаровский «Амур»

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Сегодня в Омске на льду G-Drive Арены в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард» принимал хабаровский «Амур». Победу в матче со счетом 2:1 праздновали хозяева льда.
Первый период стартовал на приличных скоростях и отметился быстрым и чистым хоккеем, — команды более 10 минут поиграли без остановок, но до забитых шайб дело так и не дошло.
Во второй двадцатиминутке Игорь Мартынов отправляется в штраф-бокс за игру высоко поднятой клюшкой. Омичи не без труда, но отбились, но буквально сразу же вновь остались в меньшинстве, — на этот раз за удар локтем 2 минуты получил Денис Венгрыжановский. Это большинство хабаровчане реализовали стараниями воспитанника «Авангарда» Ивана Мищенко.
На 31-й минуте матча Сергей Бойков и Евгений Грачев что-то не поделили на пятаке у ворот Ильи Проскурякова, после чего Бойков схлопотал 5 минут за тычок клюшкой, а Грачев «присел» на 4 минуты за попытку этого тычка. В итоге далее игра продолжилась в формате 4:4, где секунда в секунду в разных уголках площадки Владимир Ткачев заработал удаление за подножку, а Станислав Бочаров за игру высоко поднятой клюшкой. Игровой момент с чередой этих удалений остался без голов, далее омичи немного поиграли в меньшинстве и команды ушли на второй перерыв.
В третьей двадцатиминутке омичи заметно прибавили в игровом компоненте под названием «владение шайбой» и на 45-й минуте Рид Буше после передач Дамира Шарипзянова и Владимира Ткачева сравнял счет. На 50-й минуте уже сам Буше выдал шикарный пас со своей зоны, и метров через 30 шайба нашла клюшку Ткачева, который без труда переиграл Игоря Бойкова.
Далее «Амур» имел неплохие шансы сравнять счет, но «ястребы» уверенно и без нервов, в том числе благодаря шикарным сейвам в исполнении Проскурякова, довели матч до победного конца.
Таким образом «Авангард» одерживает уже 13 победу в 14 матчах.