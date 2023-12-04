Омский «Авангард» без нервов одолел хабаровский «Амур»

На 31-й минуте матча Сергей Бойков и Евгений Грачев что-то не поделили на пятаке у ворот Ильи Проскурякова, после чего Бойков схлопотал 5 минут за тычок клюшкой, а Грачев «присел» на 4 минуты за попытку этого тычка. В итоге далее игра продолжилась в формате 4:4, где секунда в секунду в разных уголках площадки Владимир Ткачев заработал удаление за подножку, а Станислав Бочаров за игру высоко поднятой клюшкой. Игровой момент с чередой этих удалений остался без голов, далее омичи немного поиграли в меньшинстве и команды ушли на второй перерыв.