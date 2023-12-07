К аномальным морозам добавилось «черное небо». В Омской области ввели режим НМУ

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 05:46
В Омской области ввели режим «черного неба», сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Он будет действовать до 11 утра 7 декабря. В дальнейшем режим НМУ могут продлить.
«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в ведомстве.
О качестве воздуха в городе омичи сообщают в паблике «Дыши! Омск».
«Шлейф тянется с Нефтяников», — рассказали авторы паблика.
«А скоро в Омске появится новое химпроизводство», — сообщила омичка Евгения Белоусова.
Пожаловаться на химический запах и загрязненный воздух жители региона могут в круглосуточный Центр экологического мониторинга: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.