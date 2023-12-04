Для омских колоний закупят оборудование для видеоконференций по программе вооружения

Омское Управление федеральной службы исполнения наказаний планирует закупить оборудование для видеоконференцсвязи. Начальная цена контракта — 3 889 500 рублей. Заявки от поставщиков принимают до 11 декабря. Как сказано на сайте государственных закупок, оборудование поставят в рамках оборонзаказа для обеспечения государственной программы вооружения.