Для омских колоний закупят оборудование для видеоконференций по программе вооружения

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Омское Управление федеральной службы исполнения наказаний планирует закупить оборудование для видеоконференцсвязи. Начальная цена контракта — 3 889 500 рублей. Заявки от поставщиков принимают до 11 декабря. Как сказано на сайте государственных закупок, оборудование поставят в рамках оборонзаказа для обеспечения государственной программы вооружения.
Согласно документации, необходимо поставить 17 комплектов для ВКС до 31 июля (1 комплект в Управление и 16 в учреждения).
Ранее Город55 сообщал, что для Омска закупят два противошоковых костюма на случай ЧС. Начальная сумма контракта составляет 679 800 рублей.