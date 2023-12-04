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Для омских колоний закупят оборудование для видеоконференций по программе вооружения

4 декабря 2023, 06:39
Фото: 1MI
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Омское УФСИН закупит оборудование для видеоконференций за 3,9 млн рублей

Поставят технику в рамках гособоронзаказа на 2024 год.

Омское Управление федеральной службы исполнения наказаний планирует закупить оборудование для видеоконференцсвязи. Начальная цена контракта — 3 889 500 рублей. Заявки от поставщиков принимают до 11 декабря. Как сказано на сайте государственных закупок, оборудование поставят в рамках оборонзаказа для обеспечения государственной программы вооружения.

Согласно документации, необходимо поставить 17 комплектов для ВКС до 31 июля (1 комплект в Управление и 16 в учреждения).

Ранее Город55 сообщал, что для Омска закупят два противошоковых костюма на случай ЧС. Начальная сумма контракта составляет 679 800 рублей.

Для Омска планируют закупить противошоковые костюмы на случай ЧС в 2024 году
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#Общество#Омск#УФСИН#Контракт#Приставы#Евгений Игишев#Учреждения#Вкс
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