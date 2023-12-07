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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

иллюстрация

Новый день — новая авария. В Омске по улице 20 лет РККА разлилась лужа кипятка

7 декабря 2023, 11:58
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске по улице 20 лет РККА разлилась лужа кипятка из-за коммунальной аварии

Аварийные бригады тепловиков должны были выехать на место происшествия.

В паблике «ЧП Омск» появилась информация о коммунальной аварии на территории Центрального округа. Местный житель прикрепил к посту соответствующие фотографии.

По снимкам видно, что лужа кипятка разлилась между жилых двухэтажек и гаражных построек. Автор пояснил, что проблема возникла рядом с домом по улице 20 лет РККА, 246.

Фото: "ЧП Омск"

Омич не смог дозвониться в аварийную службу и попросить администрацию города принять меры. Представители пресс-центра мэрии Омска прокомментировали этот пост. В комментариях они рассказали, что передали информацию в аварийную службу АО «Тепловая компания». На месте должны будут выехать работники компания и обследовать участок.

Напомним, что с 3 декабря в Омске назревала проблема с отоплением, местные жители отправляли в соцсети множество жалоб. О перебоях с теплом начали говорить только тогда, когда температура на улице опустилась ниже -30 градусов.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Тепловая компания#Новости#Коммунальная авария#Алина Ясинская#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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