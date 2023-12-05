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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

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Омский «Авангард» снял рекламу своего мерча с собаками хоккеистов. Смотрим на песиков

5 декабря 2023, 07:12
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Собаки игроков омского «Авангарда» снялись в рекламе мерча

Четвероногие показали коллекцию одежды для животных под названием AvanGav в преддверии «хвостатого» матча, на котором планируют собрать корм для бездомных собак и кошек.

Омский «Авангард» в преддверии «хвостатого» матча, который пройдет сегодня, 5 декабря, в G-Drive Арене, представил мерч для домашних животных. Ролик опубликовали в социальных сетях хоккейного клуба.

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Фото: ХК Авангард

«Хвостатый» матч призывает болельщиков помочь бездомным животным.

«Хвостатый матч обещает много милоты Не забудьте захватить с собой корм для собак/кошек, будем вместе помогать животным Омска!» — сообщили в соцсетях клуба.

На льду «Авангард» будет принимать «Барыс» из Астаны. Напомним, вчера «ястребы» одолели хабаровский «Амур». Игра завершилась в основное время со счетом 2:1.

Ранее читатели Города55 во Всемирный день домашних животных показали своих четвероногих любимцев.

Пушистые и хвостатые. Омичи показали своих питомцев в День домашних животных
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#Общество#Хоккей#Реклама#Авангард#Омск#Животные#Евгений Игишев
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