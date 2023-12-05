Омский «Авангард» снял рекламу своего мерча с собаками хоккеистов. Смотрим на песиков

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Омский «Авангард» в преддверии «хвостатого» матча, который пройдет сегодня, 5 декабря, в G-Drive Арене, представил мерч для домашних животных. Ролик опубликовали в социальных сетях хоккейного клуба.
«Хвостатый» матч призывает болельщиков помочь бездомным животным.
«Хвостатый матч обещает много милоты Не забудьте захватить с собой корм для собак/кошек, будем вместе помогать животным Омска!» — сообщили в соцсетях клуба.
На льду «Авангард» будет принимать «Барыс» из Астаны. Напомним, вчера «ястребы» одолели хабаровский «Амур». Игра завершилась в основное время со счетом 2:1.
Ранее читатели Города55 во Всемирный день домашних животных показали своих четвероногих любимцев.