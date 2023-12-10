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Губернатор Омской области посетил проблемную ТЭЦ

«Держу вопрос на личном контроле»: Виталий Хоценко посетил ТЭЦ-5

10 декабря 2023, 11:48
Фото: 1MI

Губернатор Омской области посетил проблемную ТЭЦ

Губернатор поручил руководству ТЭЦ увеличить мощности. Вопросы отопления — на личном контроле первого лица региона.

Как сообщил Губернатор в своем Telegram-канал «Хоценко о важном», сегодня глава региона и мэр города лично посетили предприятие с проверкой. Ключевое распоряжение — нарастить мощности до возможного максимума.

В ходе оперативного штаба на предприятии, глава ТГК-11, Олег Хилько, доложил о запуске всех котлоагрегатов. Кроме того, принято решение о запуске еще одного резервного мазутного котла для увеличения выработки тепла. Однако, многое зависит и от других служб:

«„Омск РТС“ совместно с Тепловой компанией города Омска и управляющими компаниями налаживают гидравлические режимы на тепловых сетях, а также внутри домов. Поставил задачу мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту и руководителю Госжилинспекции Александру Валериановичу Кирееву вести в ручном режиме работу с управляющими компаниями» — сообщил губернатор.

Кроме того, глава региона анонсировал еще одно посещение предприятия для оценки ситуации.

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