«Держу вопрос на личном контроле»: Виталий Хоценко посетил ТЭЦ-5

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Как сообщил Губернатор в своем Telegram-канал «Хоценко о важном», сегодня глава региона и мэр города лично посетили предприятие с проверкой. Ключевое распоряжение — нарастить мощности до возможного максимума.
В ходе оперативного штаба на предприятии, глава ТГК-11, Олег Хилько, доложил о запуске всех котлоагрегатов. Кроме того, принято решение о запуске еще одного резервного мазутного котла для увеличения выработки тепла. Однако, многое зависит и от других служб:
«„Омск РТС“ совместно с Тепловой компанией города Омска и управляющими компаниями налаживают гидравлические режимы на тепловых сетях, а также внутри домов. Поставил задачу мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту и руководителю Госжилинспекции Александру Валериановичу Кирееву вести в ручном режиме работу с управляющими компаниями» — сообщил губернатор.
Кроме того, глава региона анонсировал еще одно посещение предприятия для оценки ситуации.