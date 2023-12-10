«Держу вопрос на личном контроле»: Виталий Хоценко посетил ТЭЦ-5

В ходе оперативного штаба на предприятии, глава ТГК-11, Олег Хилько, доложил о запуске всех котлоагрегатов. Кроме того, принято решение о запуске еще одного резервного мазутного котла для увеличения выработки тепла. Однако, многое зависит и от других служб: