«Народ замерзает!»: в Центральном округе Омска в 30-градусный мороз снизили отопление

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Жители Центрального округа Омска в социальных сетях массово жалуются на холодные батареи в квартирах. Из некоторых домов тепло ушло еще несколько дней назад.
«Куйбышева, 142, с обогревателем всю ночь, утром +13 было! Где отопление отличное?! Когда закончится этот беспредел?! Батареи еле теплятся», — сообщила омичка Анна Литвиненко.
«Иркутская, 70. Батареи холодные с 4 декабря. Когда будет хотя бы теплые батареи! Власти, вы как город к отопительному сезону подготовили?» — спрашивает Алена Балгова.
«Улица Декабристов, дом №130, батареи еле теплые, а за окном минус 30! Вы о людях думаете? Народ замерзает!» — рассказала Ирина Разина.
«Уже больше двух недель не могут решить данную проблему. Обращения в диспетчерские и даже администрацию ничего не дают. Все перекладывают ответственность друг на друга», — сообщила читатель Города55 Анастасия Маслова о ситуации в доме № 7а по улице 2-я Челюскинцев.
В паблике мэрии сообщили, что на ТЭЦ-5 были занижены параметры теплоносителя. Ранее Город55 рассказывал, что в ТГК-11 опасаются, что из-за аномальных морозов в трубах замерзнет вода.