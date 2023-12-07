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«Народ замерзает!»: в Центральном округе Омска в 30-градусный мороз снизили отопление

7 декабря 2023, 03:17
Фото: 1MI
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В Центральном округе Омска в аномальные морозы снизили подачу отопления

Температура в квартирах омичей опускается вместе с температурой воздуха на улице.

Жители Центрального округа Омска в социальных сетях массово жалуются на холодные батареи в квартирах. Из некоторых домов тепло ушло еще несколько дней назад.

«Куйбышева, 142, с обогревателем всю ночь, утром +13 было! Где отопление отличное?! Когда закончится этот беспредел?! Батареи еле теплятся», — сообщила омичка Анна Литвиненко.
«Иркутская, 70. Батареи холодные с 4 декабря. Когда будет хотя бы теплые батареи! Власти, вы как город к отопительному сезону подготовили?» — спрашивает Алена Балгова.
«Улица Декабристов, дом №130, батареи еле теплые, а за окном минус 30! Вы о людях думаете? Народ замерзает!» — рассказала Ирина Разина.
«Уже больше двух недель не могут решить данную проблему. Обращения в диспетчерские и даже администрацию ничего не дают. Все перекладывают ответственность друг на друга», — сообщила читатель Города55 Анастасия Маслова о ситуации в доме № 7а по улице 2-я Челюскинцев.

В паблике мэрии сообщили, что на ТЭЦ-5 были занижены параметры теплоносителя. Ранее Город55 рассказывал, что в ТГК-11 опасаются, что из-за аномальных морозов в трубах замерзнет вода.

Трубы лопнут. В аномальные морозы омские многоэтажки рискуют остаться без тепла
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#Общество#Омск#Отопление#Социальные сети#Жалобы#Евгений Игишев#Протест#Холодные батареи#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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