Идут обследования. Из-за проблем с отоплением начали закрываться школы и детские сады

В администрации сообщили, что по требованиям санитарного законодательства в классах, кабинетах и аудиториях температура воздуха должна составлять не менее 18-24 градусов. В спальных помещениях она обязаны быть еще выше — 19-24 градуса, в помещениях для отдыха и игр — 21-24.