Идут обследования. Из-за проблем с отоплением начали закрываться школы и детские сады

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В администрации сообщили, что по требованиям санитарного законодательства в классах, кабинетах и аудиториях температура воздуха должна составлять не менее 18-24 градусов. В спальных помещениях она обязаны быть еще выше — 19-24 градуса, в помещениях для отдыха и игр — 21-24.
Если же температура воздуха опускается ниже допустимой нормы, руководители учреждений вправе сами принять решение о переводе учеников на дистант. В школы, где выявлены нарушения, выезжают специалисты и проводят обследования.
Сейчас из-за снижения теплоснабжения на ТЭЦ-5 уже закрыты детские сады № 16, 18, 20 и 53, на дистанционное обучение переведены ученики школ № 56, 62, 146. Еще две школы — № 108 и 115 — по решению директоров.