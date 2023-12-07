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Иллюстраиця

Идут обследования. Из-за проблем с отоплением начали закрываться школы и детские сады

7 декабря 2023, 11:10
Фото: Midjourney
Иллюстраиця

В Омске из-за проблем с отоплением начали закрываться школы и детские сады

Сейчас из-за снижения теплоснабжения на ТЭЦ-5 закрыто уже четыре детских сада и переведено на дистанционное обучение пять школ.

В администрации сообщили, что по требованиям санитарного законодательства в классах, кабинетах и аудиториях температура воздуха должна составлять не менее 18-24 градусов. В спальных помещениях она обязаны быть еще выше — 19-24 градуса, в помещениях для отдыха и игр — 21-24.

Если же температура воздуха опускается ниже допустимой нормы, руководители учреждений вправе сами принять решение о переводе учеников на дистант. В школы, где выявлены нарушения, выезжают специалисты и проводят обследования.

Сейчас из-за снижения теплоснабжения на ТЭЦ-5 уже закрыты детские сады № 16, 18, 20 и 53, на дистанционное обучение переведены ученики школ № 56, 62, 146. Еще две школы — № 108 и 115 — по решению директоров.

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