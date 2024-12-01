Перекрытие моста, новый тренер «Авангарда» и затопление школы. Главные темы недели

Posted 1 декабря, 10:57
Published 1 декабря, 10:57
Modified 1 декабря, 10:59
Updated 1 декабря, 10:59
Накануне, 29 ноября, на мосту им. 60-летия ВЛКСМ (тот самый, у Телецентра), начал понемногу погружаться в реконструкционную суету: уже в первую же ночь, незадолго до официального ограничения движения, там начали разметку рабочей зоны и установку временных дорожных знаков, барьеров, и иных, крайне важных для безопасности транспорта и рабочих, устройств. По плану городской администрации, для движения легковушек было предусмотрено две полосы дороги, для большегрузов и пассажирского транспорта по одной — и это в каждую сторону. Вот только не всегда план способен «пережить» реальность:
«И это лишь суббота» — отметил кто-то из водителей, намертво застрявший в пробке. Что именно ждет омичей в понедельник — тоже нетрудно догадаться: утренний час пик станет очередным испытанием для горожан, вне зависимости от их статуса участника дорожного движения. Как показал опыт нашего корреспондента, пробки — серьезное испытание и для пассажиров.
Однако представители мэрии отмечают, что вскоре ситуация может наладиться: все-таки первый день в новых реалиях — еще не показатель, ведь ситуация контролируется и власти принимают оперативные меры для ее изменения. Но, пару дней дискомфорта точно обеспечены — наладка новых схем движения требует времени, а некоторые работы невозможны без ужесточения ограничений.
Хоккейный клуб «Авангард» продолжает удивлять омичей все новыми инфоповодами: отставке Сергея Звягина все-таки быть. Вот только вопрос о кандидатуре нового главного тренера был открыт очень долгое время — претенденты на важный пост появлялись практически каждую неделю.
Например, озвучивались такие имена как Жеррар Галлан, Тодд Рирден, отказавшийся от подписания бумаг на финальной стадии переговоров, а также Джей Вудкрофт. Эта неделя не стала исключением — 26 ноября появились первые упоминания и о Майке Пелино, уже знакомого с работой омского хоккейного клуба.
Неожиданная «развязка» интриги, длившейся больше месяца, наступила 27 ноября: на пост главного тренера «Авангарда» был назначен специалист из Канады — Ги Буше. И, если обойдется без всевозможных форс-мажоров, то в Омске новый тренер задержится до конца сезона 2025/2026 года.
Само собой, новое назначение уже прокомментировал и Сергей Звягин, получивший к своей должности приставку И.О. (до прибытия в Омск Буше), и бывший главный тренер «ястребов» — Дмитрий Рябыкин. И если первый отнесся к новостям достаточно «прохладно» — все же, один из рабочих моментов; то Дмитрий Рябыкин уже более обеспокоен новым назначением — по его мнению, подписав нового главного тренера, «Авангард» пошел на серьезный риск.
Дело в том, что Ги Буше еще только предстоит «влиться» в работу и жизнь омского клуба — а заключение контракта практически в середине сезона еще сильнее осложняет эти процессы, ведь «знакомиться» со страной, городом и новой командой придется буквально на ходу. К счастью, у фанатов хоккея ситуация несколько иная: познакомиться с новым тренером и его карьерой можно заранее — о ней мы рассказали в материале ниже.
Несмотря на наступившую зиму, фонтаны по-прежнему не выходят из моды — например, они могут стать красочным и ярким арт-объектом. И, разумеется, такие характеристики будут притягивать молодежь всех возрастов — даже несмотря на возможную опасность игр возле световых конструкций, на что на этой неделе пришлось обратить внимание даже первым лицам городской администрации. Возможно, совокупность этих двух факторов, но, если быть точным — банальный прорыв и стал причиной появления во дворе одной из омских школ настоящего «фонтана» кипятка и последующего выхода из строя целого здания.
Мощности потока воды хватило, чтобы «дотянуться» до крыши образовательного учреждения, а она, к сожалению, уже не справилась с внезапной нагрузкой. Из-за этого в школе №106 оказались затоплены спортивный зал, щитовая, вестибюль, музей и кабинет химии. Кроме того, авария оставила без тепла и горячей воды еще 61 объект — в том числе и несколько социальных учреждений, а школьников — без очного образовательного процесса: в школу они смогут вернуться только на будущей неделе.
Познакомиться с этими и другими важными новостями, заинтересовавших омичей, можно и в видеоформате — уже по традиции о них расскажет Евгений Игишев, корреспондент Города55.