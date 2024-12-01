Перекрытие моста, новый тренер «Авангарда» и затопление школы. Главные темы недели

Накануне, 29 ноября, на мосту им. 60-летия ВЛКСМ (тот самый, у Телецентра), начал понемногу погружаться в реконструкционную суету: уже в первую же ночь, незадолго до официального ограничения движения, там начали разметку рабочей зоны и установку временных дорожных знаков, барьеров, и иных, крайне важных для безопасности транспорта и рабочих, устройств. По плану городской администрации, для движения легковушек было предусмотрено две полосы дороги, для большегрузов и пассажирского транспорта по одной — и это в каждую сторону. Вот только не всегда план способен «пережить» реальность: