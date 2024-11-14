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Перекрытие моста

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2024
Провал в яму с кипятком, модернизация ЖКХ и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
14 ноября, 14:30
Омичам рассказали о работе транспорта во время ремонта моста у Телецентра
14 ноября, 12:46
В ожидании. Омичи снова начали бить тревогу из-за капремонта моста у Телецентра
14 октября, 13:05
У омского моста им. 60-летия ВЛКСМ начали обустраивать строительную площадку
20 сентября, 12:10
Под покровом ночи. В Омске перекроют на два дня метромост
Мост будут закрывать ночью, поэтому на движение транспорта это не должно сильно повлиять.
16 июля, 07:12
Капремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей
О стоимости капитального ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ рассказал мэр города Сергей Шелест, на проект планируется потратить 3,1 млрд рублей.
21 июня, 05:53
Теперь точно. Проект капремонта омского моста у Телецентра прошел госэкспертизу
21 июня, 02:28
Открытие моста, отстранение от ЕГЭ и предложение для «Авангарда». Омск сегодня
12 июня, 14:01
В День России в Омске после продолжительного ремонта открыли Ленинградский мост
12 июня, 08:59
Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
10 июня, 14:54
Готовится к испытаниям. Мэр Шелест назвал точную дату открытия Ленинградского моста
Градоначальник рассказал, что с завтрашнего дня для проезда станут доступны четыре полосы из шести, в полной мере мост начнет работу 12 июня.
4 июня, 13:56
С 23: 00 до 05: 00. В дептрансе омичам напомнили о перекрытии Ленинградского моста
27 марта, 12:29
Комфорта нет. Омичи остались недовольны отремонтированной частью Ленинградского моста
Автолюбители рассказали, что асфальт уже деформировался, появилась колея по всему ходу движения.
19 марта, 10:54
После окончания ремонта Ленинградского моста на нем появится подсветка
Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
2 февраля, 10:39
До утра следующего дня. Сегодня ночью в Омске перекроют Ленинградский мост
24 января, 10:28
Будьте внимательны. В Омске два раза в неделю будут перекрывать Ленинградский мост
19 января, 13:14
2023
В омском депстрое рассказали подробности будущего капремонта моста у телецентра
13 декабря 2023, 11:39
Ремонт мостов, дерево на волоске и убыточная прибыль. Омск сегодня
30 ноября 2023, 13:46
На Ленинградском мосту в Омске ограничат движение. Публикуем график перекрытий
17 марта 2023, 02:15
С 18 марта Ленинградский мост в Омске будут полностью перекрывать один раз в неделю
С сегодняшнего дня на Ленинградской площади изменится схема движения.
10 марта 2023, 03:33

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