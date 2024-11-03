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Реконструкция

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Ноябрь
Залпы из пушек и атака врукопашную. В Омске наступило «смутное время»
3 ноября, 10:43
Октябрь
«Начало превращения в город». Омичи поделились мнением о сносе 472 домов на Северных
27 октября, 05:54
Снесут 472 дома. В Омске анонсировали комплексную застройку на Северных
25 октября, 07:04
В Омске одобрили проект строительства школы на Завертяева за 1,3 млрд рублей
15 октября, 05:55
Сентябрь
Предупреждение озвучено. Бульвар Архитекторов в Омске ремонтируют с недочетами
23 сентября, 09:15
Проект ремонта здания бывшего «Омскгражданпроекта» на улице Ленина прошел экспертизу
5 сентября, 10:23
Как в Омске выглядит бульвар Архитекторов за три месяца до открытия: фоторепортаж
5 сентября, 06:00
«„Магнит“ сползет в траншею». Омичей беспокоит разрытая яма с кипятком
2 сентября, 11:37
Август
Направят 234 миллиона. В Омской области кардинально отремонтируют детские лагеря
31 августа, 12:09
Обновили асфальт и ливневки. В Омске готовы открыть перекресток бульвара Архитекторов
30 августа, 05:50
Обновленные пути. Омичам рассказали, когда вернут трамвай №9
30 августа, 05:28
ФАС отклонила жалобу подрядчика, проигравшего аукцион на ремонт омского моста
28 августа, 11:18
В Городском саду Омска установят систему капельного полива почти за 10 млн рублей
25 августа, 06:51
Вдвое дороже планируемого. Бывший омский роддом реконструируют в военный госпиталь
22 августа, 04:57
Скоро продолжат. Стали известны подробности реконструкции учебного корпуса СибГУФКа
12 августа, 07:32
С зарядками для электрокаров. В Омске подготовят проект реконструкции Малиновского
На проезжей части будут четыре полосы, что должно помочь избежать пробок. Кроме того, там можно будет заряжать электрокары.
8 августа, 09:08
После Кубка Блинова омичей бесплатно развезут по домам на автобусах-шаттлах
7 августа, 11:32
Репортаж. Латы и эпохи. Как Омск на два дня стал ареной для рыцарских поединков
7 августа, 06:00
Оценили в 53 млн. В Омске выставили на продажу двухэтажное здание у «Зеленой реки»
7 августа, 05:39
«Пицца» и Кузя со «Шнягой шняжной»: в центре Омска прошел концерт в честь Дня города
3 августа, 17:43

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