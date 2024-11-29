«Омск идет на риск»: Рябыкин прокомментировал назначение нового тренера в «Авангарде»

Posted 29 ноября, 09:30
Published 29 ноября, 09:30
Modified 29 ноября, 09:30
Updated 29 ноября, 09:30
Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о назначении нового главного тренера в омском клубе. По его мнению, Ги Буше в будет сложнее, чем Бобу Хартли, а Омск при этом идет на рискованный эксперимент.
«Хартли зашел в „Авангард“ с предсезонки. К которой готовился заранее и досконально — у каждого из тренеров в нашем штабе был детальный план, расписанный по дням, часам и минутам. Буше в отличие от своего соотечественника заходит по ходу сезона и с чистого листа. Впереди лишь первое знакомство не только с игроками команды, Омском, „Авангардом“, но и с лигой, страной. Честно говоря, жесткие условия, — считает экс-тренер „Авангарда“.
Сейчас Сергей Звягин находится на должности главного тренера с приставкой «исполняющий обязанности». Свое положение он прокомментировал после матча «Авангарда» с «Автомобилистом» в Екатеринбурге, в котором омичи уступили со счетом 2:4.
«У меня контракт с хоккейным клубом „Авангард“. У работодателя есть право расторгнуть контракт, выполнив все обязательства. Титулы меня никогда не волновали, поэтому я работаю здесь, а дальше — руководство скажет, что делать», — сказал он на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что омский «Авангард» объявил о подписании канадского специалиста Ги Буше 27 ноября. Соглашение с новым главным тренером рассчитано на два года, до окончания сезона 2025/2026. Вопрос, кто займет место Сергея Звягина на тренерском мостике, оставался открытым долгое время. На пост главного тренера могли попасть несколько специалистов. В частности, речь шла переговорах с еще одним канадским тренером — Жерраром Галланом, спортивным директором чемпионского «Металлурга» Сергеем Гомоляко, североамериканцем Тоддом Рирденом и канадцем Джеем Вудкрофтом.