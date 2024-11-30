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Posted 30 ноября, 10:08

Published 30 ноября, 10:08

Modified 30 ноября, 10:11

Updated 30 ноября, 10:11

Омичи пожаловались на перекрытый мост у Телецентра в первый же день ограничений

«Махнусь жильем». Как омичи отреагировали на перекрытие моста у Телецентра

30 ноября 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи пожаловались на перекрытый мост у Телецентра в первый же день ограничений

Несмотря на то что сегодня суббота и трафик обычно ниже, омичи уже отмечают затрудненное движение в районе моста. Ситуация вызывает беспокойство, так как с понедельника, когда транспортный поток значительно увеличится, пробки могут стать еще серьезнее.

В ночь с 29 на 30 ноября начались работы по частичному перекрытию моста у Телецентра. Это только первый день ограничений, причем выпавший на субботу, когда транспортный поток в Омске обычно не такой высокий. Однако жители уже начали жаловаться на возникшие пробки.

«Это только суббота, а не пятница или хоккей».
«Что, какой ряд быстрее едет?».
«25 день в пробке».
Омичи активно жалуются на пробкиОмичи активно жалуются на пробки
Омичи активно жалуются на пробкиОмичи активно жалуются на пробки
Омичи активно жалуются на пробкиОмичи активно жалуются на пробки
Омичи активно жалуются на пробкиОмичи активно жалуются на пробки
Омичи активно жалуются на пробки. Фото: Скриншот с сайта 2ГИС

На мосту стартовала первая часть ремонтных работ, которая продлится от 7 до 10 дней. Ночью подрядчики установили оборудование для разграничения транспортных потоков и зоны ремонта. Временные дорожные знаки уже установлены, а в ближайшие дни появятся и информационные щиты.

Также на мосту начались подготовительные работы для демонтажа трамвайных рельсов, что является частью масштабного ремонта. В будущем рельсы могут вернуть: под ними сохранят специальное балластное корыто, которое закроют конструкцией

Демонтаж рельсов, контактной сети и опор также повлияет на работу общественного транспорта. Временно приостановят движение троллейбусов маршрутов №7, 16 и 67 через мост. Вместо них будут курсировать автобусы.

Легковые автомобили и пассажирский транспорт смогут продолжать движение по мосту, но крупногабаритные грузовики свыше 26 тонн лишатся доступа. Кроме того, для пешеходов со стороны Левобережья закроют правую часть моста.

Сегодня ночью на омском мосту у Телецентра начнут вводить ограничения движения
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#Диана Рязанцева#Транспорт#Пробки#Омск#Мост#Общественный транспорт#Пешеходы#Рельсы#Демонтаж#Троллейбусы#Автобусы#Ремонтные работы#Грузовики#Движение#Телецентр
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