«Махнусь жильем». Как омичи отреагировали на перекрытие моста у Телецентра

В ночь с 29 на 30 ноября начались работы по частичному перекрытию моста у Телецентра. Это только первый день ограничений, причем выпавший на субботу, когда транспортный поток в Омске обычно не такой высокий. Однако жители уже начали жаловаться на возникшие пробки.