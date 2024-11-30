«Махнусь жильем». Как омичи отреагировали на перекрытие моста у Телецентра

Posted 30 ноября, 10:08
Published 30 ноября, 10:08
Modified 30 ноября, 10:11
Updated 30 ноября, 10:11
В ночь с 29 на 30 ноября начались работы по частичному перекрытию моста у Телецентра. Это только первый день ограничений, причем выпавший на субботу, когда транспортный поток в Омске обычно не такой высокий. Однако жители уже начали жаловаться на возникшие пробки.
«Это только суббота, а не пятница или хоккей».
«Что, какой ряд быстрее едет?».
«25 день в пробке».
На мосту стартовала первая часть ремонтных работ, которая продлится от 7 до 10 дней. Ночью подрядчики установили оборудование для разграничения транспортных потоков и зоны ремонта. Временные дорожные знаки уже установлены, а в ближайшие дни появятся и информационные щиты.
Также на мосту начались подготовительные работы для демонтажа трамвайных рельсов, что является частью масштабного ремонта. В будущем рельсы могут вернуть: под ними сохранят специальное балластное корыто, которое закроют конструкцией
Демонтаж рельсов, контактной сети и опор также повлияет на работу общественного транспорта. Временно приостановят движение троллейбусов маршрутов №7, 16 и 67 через мост. Вместо них будут курсировать автобусы.
Легковые автомобили и пассажирский транспорт смогут продолжать движение по мосту, но крупногабаритные грузовики свыше 26 тонн лишатся доступа. Кроме того, для пешеходов со стороны Левобережья закроют правую часть моста.