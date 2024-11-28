Загадочный шрам и «ловушка Буше»: что известно о новом тренере омского «Авангарда»

Posted 28 ноября, 10:51
Published 28 ноября, 10:51
Modified 28 ноября, 14:04
Updated 28 ноября, 14:04
Вчера омский «Авангард» объявил о подписании нового главного тренера, им стал канадец Ги Буше. Соглашение со специалистом рассчитано на два года, до окончания сезона 2025/2026.
Кандидатура Буше была не самой очевидной как для экспертов, так и для болельщиков. До последнего момента все внимание было приковано к другим специалистам, также зарекомендовавшим себя в НХЛ. Речь шла переговорах с еще одним канадским тренером — Жерраром Галланом, спортивным директором чемпионского «Металлурга» Сергеем Гомоляко, североамериканцем Тоддом Рирденом и канадцем Джеем Вудкрофтом.
Интересно, что впервые о Ги Буше как о возможном главном тренере омской команды заговорили в конце сезона 2022/2023, но летом 2023 Буше подписал контракт с «Торонто» и ушел в команду к Шелдону Кифу тренером большинства.
Буше начал тренерскую карьеру в одной из университетских команд Монреаля, а после работал в юниорской лиге. Первых значимых успехов он добился в «Римуски», там Буше занимал должность помощника главного тренера. В этой команде он работал с молодым Сидни Кросби, который позже ворвался в основу «Питтсбурга».
Следующим этапом карьеры Буше стала АХЛ, где он возглавлял «Гамильтон Булдогс» — тогда фарм-клуб «Монреаля». Несмотря на то, что в этой команде он провел лишь сезон, специалисту удалось довести клуб до первого места в дивизионе и финала конференции. Кроме того, по итогам сезона Буше получил награду лучшему тренеру АХЛ.
Именно в этот период случилось знакомство, которое во многом определило дальнейшую карьеру Ги. Во время работы на юниорском и молодежном чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах Буше помогал Пэту Куинну, который позже порекомендовал его новому генеральному менеджеру «Тампы» Стиву Айзерману. Через год он возглавил «Тампу», в первом же сезоне доведя ее до финала Восточной конференции.
Однако такой результат оказался единичным для клуба. Уже в следующем сезоне «Тампа» не вышла в плей-офф, а во время регулярного чемпионата 2012/13 Буше уволили из-за низких результатов.
Следующий опыт руководства командой из НХЛ произошел в 2016 году. Буше возглавил «Оттаву». И вновь первый сезон оказался лучшим: «Сенаторс» в финале Востока проиграли «Питтсбургу», до финала Кубка Стэнли Буше не хватило всего одной шайбы. Потом вновь последовал спад: команда не вышла в плей-офф в следующем сезоне, а еще через год Ги уводили по ходу чемпионата. После этого Буше уже почти не работал в Национальной хоккейной лиге, исключением стал один год в «Торонто» в качестве ассистента.
Отмечается, что сильная сторона тренера в надежной обороне, он выстраивал игроков без шайбы в пассивные «1–3–1». Такой вариант защиты ворот даже называли «ловушкой Буше».
Источник: ХК «Авангард», sports