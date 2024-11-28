Загадочный шрам и «ловушка Буше»: что известно о новом тренере омского «Авангарда»

Следующий опыт руководства командой из НХЛ произошел в 2016 году. Буше возглавил «Оттаву». И вновь первый сезон оказался лучшим: «Сенаторс» в финале Востока проиграли «Питтсбургу», до финала Кубка Стэнли Буше не хватило всего одной шайбы. Потом вновь последовал спад: команда не вышла в плей-офф в следующем сезоне, а еще через год Ги уводили по ходу чемпионата. После этого Буше уже почти не работал в Национальной хоккейной лиге, исключением стал один год в «Торонто» в качестве ассистента.