«Не место для игр»: в Омске дети облюбовали новогодний фонтан

Мэр Омска призвал взрослых обратить внимание на подобные случаи и объяснить детям, почему такие «развлечения» недопустимы. Сергей Шелест выразил надежду, что его обращение будет услышано, и вместе удастся предотвратить возможные трагедии, связанные с нарушением правил безопасности.