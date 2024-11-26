gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 05:33

Published 26 ноября, 05:33

Modified 26 ноября, 07:07

Updated 26 ноября, 07:07

Мэр Омска пристыдил горожан, чьи дети полезли играть в фонтан

«Не место для игр»: в Омске дети облюбовали новогодний фонтан

26 ноября 2024, 05:33

Мэр Омска пристыдил горожан, чьи дети полезли играть в фонтан

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале обратился к жителям города с важным напоминанием о необходимости заботиться о безопасности детей.

В своем сообщении он подчеркнул, что родители, бабушки и дедушки должны стать союзниками в воспитании у подрастающего поколения бережного отношения к городскому имуществу и соблюдения правил безопасности.

Шелест прокомментировал видео, на котором дети проявляют интерес к электрооборудованию у фонтана, подчеркивая, что такие действия крайне опасны и могут привести к серьезным последствиям.

«Наверное, детишкам интересно посмотреть поближе, но ведь речь идет об электрооборудовании, которое содержит в себе серьезные риски и точно не предназначено для игр», — прокомментировал Шелест.
Видео: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Омска призвал взрослых обратить внимание на подобные случаи и объяснить детям, почему такие «развлечения» недопустимы. Сергей Шелест выразил надежду, что его обращение будет услышано, и вместе удастся предотвратить возможные трагедии, связанные с нарушением правил безопасности.

Ранее мы писали о том, что в Омске открывается сезон зимних катаний.

Погода позволяет: в Омске откроют сезон зимних катаний
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Видео#Омск#Безопасность#Дети#Электрооборудование#Сергей Шелест#Воспитание#Городское имущество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика