«Не место для игр»: в Омске дети облюбовали новогодний фонтан

Posted 26 ноября, 05:33
Published 26 ноября, 05:33
Modified 26 ноября, 07:07
Updated 26 ноября, 07:07
В своем сообщении он подчеркнул, что родители, бабушки и дедушки должны стать союзниками в воспитании у подрастающего поколения бережного отношения к городскому имуществу и соблюдения правил безопасности.
Шелест прокомментировал видео, на котором дети проявляют интерес к электрооборудованию у фонтана, подчеркивая, что такие действия крайне опасны и могут привести к серьезным последствиям.
«Наверное, детишкам интересно посмотреть поближе, но ведь речь идет об электрооборудовании, которое содержит в себе серьезные риски и точно не предназначено для игр», — прокомментировал Шелест.
Мэр Омска призвал взрослых обратить внимание на подобные случаи и объяснить детям, почему такие «развлечения» недопустимы. Сергей Шелест выразил надежду, что его обращение будет услышано, и вместе удастся предотвратить возможные трагедии, связанные с нарушением правил безопасности.
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