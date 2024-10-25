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Posted 25 октября, 02:42

Published 25 октября, 02:42

Modified 25 октября, 02:56

Updated 25 октября, 02:56

Канарейкин считает, что главному тренеру омского «Авангарда» пора в отставку

«Ситуация аховая»: заслуженный тренер Канарейкин считает, что Звягину пора в отставку

25 октября 2024, 02:42
Фото: Hawk.ru

Канарейкин считает, что главному тренеру омского «Авангарда» пора в отставку

Он считает, что команда не справляется с нынешней ситуацией.

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин недвусмысленно высказался о возможном уходе Сергея Звягина с поста главного тренера «Авангарда», пишет «Чемпионат».

«Решение в „Авангарде“ давно назрело. Ситуация аховая, ошибок сделано куча, внутри клуба происходят перестановки», — заявил Канарейкин, подчеркнув, что команда не справляется с ситуацией, а результаты никого не устраивают.

По мнению специалиста, в клубе уже начались поиски нового тренера, а кто это может быть — остается только гадать. Были предположения, что им станет Жерар Галлан из Канады, а также директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

Информация о возможной отставке Звягина уже неоднократно появлялась в СМИ. Ранее капитан «ястребов» Шарипзянов обращался к болельщикам, пытаясь заручиться их поддержкой. До этого в составе команды было несколько перестановок, включая возвращение Райана Спунера.

«Будем выходить из этой ситуации»: капитан «Авангарда» Шарипзянов обратился к омичам
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#Кристина Антоносян#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Отставка#Новости#Сергей Звягин
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