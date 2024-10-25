«Ситуация аховая»: заслуженный тренер Канарейкин считает, что Звягину пора в отставку

Posted 25 октября, 02:42
Published 25 октября, 02:42
Modified 25 октября, 02:56
Updated 25 октября, 02:56
Заслуженный тренер России Федор Канарейкин недвусмысленно высказался о возможном уходе Сергея Звягина с поста главного тренера «Авангарда», пишет «Чемпионат».
«Решение в „Авангарде“ давно назрело. Ситуация аховая, ошибок сделано куча, внутри клуба происходят перестановки», — заявил Канарейкин, подчеркнув, что команда не справляется с ситуацией, а результаты никого не устраивают.
По мнению специалиста, в клубе уже начались поиски нового тренера, а кто это может быть — остается только гадать. Были предположения, что им станет Жерар Галлан из Канады, а также директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
Информация о возможной отставке Звягина уже неоднократно появлялась в СМИ. Ранее капитан «ястребов» Шарипзянов обращался к болельщикам, пытаясь заручиться их поддержкой. До этого в составе команды было несколько перестановок, включая возвращение Райана Спунера.