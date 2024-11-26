«Затопило крышу двухэтажного здания»: в Омске из-за прорыва трубы пострадала школа

Из сообщения на ресурсе «Отключения в Омске» следует, что прямо сейчас «Тепловая компания» ведет ремонтные работы, которые должны закончиться к 17.00. В общей сложности без тепла и горячей воды остался 61 объект, в том числе школы №106 и №4, дом ребенка, детский сад №56, жилые дома по улицам Бархатовой, Малиновского, Бородина, Заозерной, по проспекту Менделеева.