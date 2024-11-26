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Posted 26 ноября, 10:36

Published 26 ноября, 10:36

Modified 26 ноября, 11:16

Updated 26 ноября, 11:16

Сушат щитовую: в Омске из-за прорыва трубы пострадала школа

«Затопило крышу двухэтажного здания»: в Омске из-за прорыва трубы пострадала школа

26 ноября 2024, 10:36
Фото: 1MI.

Сушат щитовую: в Омске из-за прорыва трубы пострадала школа

На время без тепла и горячей воды остались 2 школы и детский сад.

Сегодня, 26 ноября, в Советском округе Омска произошло серьезное коммунальное ЧП: из-за прорыва трубы без отопления и горячей воды остался ряд социальных объектов и жилых домов. Трубу прорвало еще утром в районе дома №6Г на улице Бархатовой, и многие местные жители узнали о случившемся благодаря сообщению из школы №106.

«Сегодня рядом со школой на подающем трубопроводе произошел порыв трубы, — говорится в этом сообщении. — Вода била фонтаном и затопила крышу двухэтажного здания. Затоплен спортивный зал, щитовая, вестибюль, музей, кабинет химии. Поставлены в известность все службы. Идет устранение аварии в здании силами учителей и технических работников».

Теперь в школе просушивают щитовую. Поскольку света нет, всех детей перевели на дистанционное обучение до 28 ноября включительно.

Видео: gorod55.ru.

Из сообщения на ресурсе «Отключения в Омске» следует, что прямо сейчас «Тепловая компания» ведет ремонтные работы, которые должны закончиться к 17.00. В общей сложности без тепла и горячей воды остался 61 объект, в том числе школы №106 и №4, дом ребенка, детский сад №56, жилые дома по улицам Бархатовой, Малиновского, Бородина, Заозерной, по проспекту Менделеева.

#Николай Эйхвальд#Видео#ЧП#Омск#Прорыв трубы#Новости#Школы
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