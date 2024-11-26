«Затопило крышу двухэтажного здания»: в Омске из-за прорыва трубы пострадала школа

Posted 26 ноября, 10:36
Published 26 ноября, 10:36
Modified 26 ноября, 11:16
Updated 26 ноября, 11:16
Сегодня, 26 ноября, в Советском округе Омска произошло серьезное коммунальное ЧП: из-за прорыва трубы без отопления и горячей воды остался ряд социальных объектов и жилых домов. Трубу прорвало еще утром в районе дома №6Г на улице Бархатовой, и многие местные жители узнали о случившемся благодаря сообщению из школы №106.
«Сегодня рядом со школой на подающем трубопроводе произошел порыв трубы, — говорится в этом сообщении. — Вода била фонтаном и затопила крышу двухэтажного здания. Затоплен спортивный зал, щитовая, вестибюль, музей, кабинет химии. Поставлены в известность все службы. Идет устранение аварии в здании силами учителей и технических работников».
Теперь в школе просушивают щитовую. Поскольку света нет, всех детей перевели на дистанционное обучение до 28 ноября включительно.
Из сообщения на ресурсе «Отключения в Омске» следует, что прямо сейчас «Тепловая компания» ведет ремонтные работы, которые должны закончиться к 17.00. В общей сложности без тепла и горячей воды остался 61 объект, в том числе школы №106 и №4, дом ребенка, детский сад №56, жилые дома по улицам Бархатовой, Малиновского, Бородина, Заозерной, по проспекту Менделеева.