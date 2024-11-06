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Posted 6 ноября, 05:26

Published 6 ноября, 05:26

Modified 6 ноября, 05:28

Updated 6 ноября, 05:28

К Новому году обещают украсить городские фонтаны и деревья в центре Омска

Фонтаны с иллюминацией и светодиодные деревья: как Омск украсят к Новому году

6 ноября 2024, 05:26
Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста.

К Новому году обещают украсить городские фонтаны и деревья в центре Омска

Через неделю должна заработать новогодняя подсветка у фонтана на Театральной площади.

Подготовка к Новому году в Омске продолжается. В ближайшее время появится новогодняя подсветка еще у одного городского фонтана. Световое оборудование к 15 ноября установят на фонтан у Театральной площади. Чуть позже праздничной иллюминацией обзаведутся фонтаны в сквере имени 30-летия ВЛКСМ, Первомайском и на бульваре Победы.

В этом году мэрия Омска решила украсить и фонтаны на улице Путилова, и Заречном бульваре. Ближе к Новому году обещают также установить светодиодные деревья на Маршала Жукова, Щербанева и в обновленном Городском саду.

Напомним, что основные праздничные гуляния на Новый год снова пройдут на территории Омской крепости. Именно здесь установят главную городскую елку за 3 млн рублей, а 31 декабря покажут новогоднее обращение президента.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Праздники#Омская область#Новости#Фонтан#Елка#Новый год 2025
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