Фонтаны с иллюминацией и светодиодные деревья: как Омск украсят к Новому году

Posted 6 ноября, 05:26
Published 6 ноября, 05:26
Modified 6 ноября, 05:28
Updated 6 ноября, 05:28
Подготовка к Новому году в Омске продолжается. В ближайшее время появится новогодняя подсветка еще у одного городского фонтана. Световое оборудование к 15 ноября установят на фонтан у Театральной площади. Чуть позже праздничной иллюминацией обзаведутся фонтаны в сквере имени 30-летия ВЛКСМ, Первомайском и на бульваре Победы.
В этом году мэрия Омска решила украсить и фонтаны на улице Путилова, и Заречном бульваре. Ближе к Новому году обещают также установить светодиодные деревья на Маршала Жукова, Щербанева и в обновленном Городском саду.
Напомним, что основные праздничные гуляния на Новый год снова пройдут на территории Омской крепости. Именно здесь установят главную городскую елку за 3 млн рублей, а 31 декабря покажут новогоднее обращение президента.