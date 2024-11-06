Фонтаны с иллюминацией и светодиодные деревья: как Омск украсят к Новому году

Подготовка к Новому году в Омске продолжается. В ближайшее время появится новогодняя подсветка еще у одного городского фонтана. Световое оборудование к 15 ноября установят на фонтан у Театральной площади. Чуть позже праздничной иллюминацией обзаведутся фонтаны в сквере имени 30-летия ВЛКСМ, Первомайском и на бульваре Победы.