gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 08:58

Published 29 ноября, 08:58

Modified 29 ноября, 09:00

Updated 29 ноября, 09:00

«Титулы меня не волновали»: Звягин — о своем временном статусе в «Авангарде»

«Титулы меня не волновали»: Звягин — о своем временном статусе в «Авангарде»

29 ноября 2024, 08:58
Фото: ХК Авангард.
Сейчас главный тренер находится на должности с приставкой «исполняющий обязанности». Новым наставником «ястребов» назначили канадца Ги Буше.

Сергей Звягин вчера, 28 ноября, на послематчевой пресс-конференции рассказал о своем статусе после назначения канадца Ги Буше на должность главного тренера. Звягин сейчас находится на должности с приставкой «исполняющий обязанности».

«У меня контракт с хоккейным клубом „Авангард“. У работодателя есть право расторгнуть контракт, выполнив все обязательства. Титулы меня никогда не волновали, поэтому я работаю здесь, а дальше — руководство скажет, что делать», — сообщил Сергей Звягин.

Вчера «Авангард» на выезде уступил «Автомобилисту» со счетом 2:4. «Ястребы» вели 1:0, однако во втором периоде пропустили две быстрых шайбы.

«Я думаю, что соперник превзошел нас в скорости. Ребята боролись до конца, но видно было, что силенок не хватало после двух быстрых голов во втором периоде. Четыре игры подряд и две предыдущие дошли до овертайма. Это сыграло свою роль», — подвел итоги матча Звягин.

Полный обзора прошедшего матча в Екатеринбурге — в нашем материале:

«Авангард» в гостях крупно уступил «Автомобилисту» и прервал серию побед
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Матч#Пресс-конференция#Автомобилист#Овертайм#Сергей Звягин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика