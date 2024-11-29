«Титулы меня не волновали»: Звягин — о своем временном статусе в «Авангарде»

Posted 29 ноября, 08:58
Published 29 ноября, 08:58
Modified 29 ноября, 09:00
Updated 29 ноября, 09:00
Сергей Звягин вчера, 28 ноября, на послематчевой пресс-конференции рассказал о своем статусе после назначения канадца Ги Буше на должность главного тренера. Звягин сейчас находится на должности с приставкой «исполняющий обязанности».
«У меня контракт с хоккейным клубом „Авангард“. У работодателя есть право расторгнуть контракт, выполнив все обязательства. Титулы меня никогда не волновали, поэтому я работаю здесь, а дальше — руководство скажет, что делать», — сообщил Сергей Звягин.
Вчера «Авангард» на выезде уступил «Автомобилисту» со счетом 2:4. «Ястребы» вели 1:0, однако во втором периоде пропустили две быстрых шайбы.
«Я думаю, что соперник превзошел нас в скорости. Ребята боролись до конца, но видно было, что силенок не хватало после двух быстрых голов во втором периоде. Четыре игры подряд и две предыдущие дошли до овертайма. Это сыграло свою роль», — подвел итоги матча Звягин.
Полный обзора прошедшего матча в Екатеринбурге — в нашем материале: