«А что будет, когда мост перекроют?»: как я пыталась уехать на Левый берег в час пик

Posted 30 ноября, 06:00
Published 30 ноября, 06:00
Modified 30 ноября, 09:12
Updated 30 ноября, 09:12
«Пешком было бы быстрее», — часто думают в пробках водители. «Да лучше б я автобус подождал», — мысленно в это время ворчат пешеходы. Все перемещения по Омску в час пик — испытание на прочность. Особенно зимой, когда заторы собираются постоянно.
Еще больше жителям Нефтяников и Левого берега ситуацию осложнит перекрытие моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Это произойдет уже в ночь с 29 на 30 ноября. Напомним, что для движения транспорта станут недоступны две полосы со стороны Левобережья. Ремонт будет длиться два года.
Заложницей ситуации в том числе станет корреспондент Города55 Ольга Скворцова, которая живет на Лукашевича. Она решила прокатиться в вечерний час пик в автобусе №24, забитом до отказа, и проверить, сколько времени она тратит на поездку до дома до перекрытия моста. Далее — от первого лица.
Обычно я специально ухожу с работы пораньше, чтобы миновать самые сильные пробки. Но в среду решила проверить на себе все «прелести» вечернего часа пик.
«24-й едет! Пошли ближе к дороги!», — говорит одна девушка другой.
Все стоявшие на остановке у «Миллениума» — их было не меньше 15 — находились на «низком старте». Как только автобус подъехал, в его двери ринулась толпа толкающих друг друга людей…
Эта история должна была быть о том, как я героически втиснулась в транспорт, ехала в этой консервной банке час и выжила. Но нет. Я поняла, что не готова к такому, отступила и пошла пешком до остановки «Дворец творчества» на Красном пути. А там уже села на 16-й троллейбус и за 20 минут добралась до дома.
День сурка: четверг, вечерний час пик. Время 18:00. «Поскорее бы добраться домой, укутаться в плед и отдохнуть»: в переполненном автобусе №24, застрявшем на метромосту, такую мысль держал в себе каждый пассажир. Но мне, кажется, повезло еще меньше. Места в автобусе было настолько мало, что моя правая нога чуть не осталась за его пределами. Через пару минут я поняла, что двери зажали ботинок. Ногой было невозможно пошевелить, впрочем, как и другими частями тела. А ехали мы со скоростью подстреленной черепахи, плотно прижавшись друг к другу. Социальная дистанция? Не, не слышали.
Вот отработал ты полный рабочий день. Сильно устал и хочешь поскорее домой, особенно зимой, когда холодно и рано темнеет. Но разве может быть все так просто? Перед этим тебе нужно пройти испытание. Ты выходишь на остановку и, замерзая, ждешь свой транспорт. А его либо нет, либо он забит до отказа. Ты вынужден обреченно смотреть, как из транспорта вываливаются пассажиры. Понимаете, автобус настолько заполнен, что его двери не закрываются. Или закрываются, но зажав твою ногу… или руку, или другую часть тела (теперь для меня это больная тема).
К 18:30 мы только добрались до «Дмитриева». К тому времени ситуация на дорогах оценивалась в 7 баллов. На 70 лет Октября по традиции нас ждала большая пробка. В 2ГИСе до улицы Перелета дорога была окрашена в красный цвет. К счастью, 24-й автобус едет не по Степанца, а по проспекту Комарова. Иначе бы ехали еще дольше, как, например, 409-я маршрутка.
Я все-таки добралась до дома, но назвать поездку удачной не получится, даже при большом желании. Попытки №3 в пятницу не случилось, но, я думаю, понятно, что вечер пятницы в попытках уехать на Левый берег не закончился бы ничем хорошим.
Кстати, в ночь с 29 на 30 ноября планируют открыть для движения транспорта перекресток улиц 70 лет Октября — Степанца — бульвара Архитекторов. Посмотрим, как это повлияет на ситуацию на дорогах в часы пик.
Вечером в четверг из центра до «Лукашевича» я ехала почти час. Пока не представляю, что будет на дорогах после перекрытия моста имени 60-летия ВЛКСМ. А ведь впереди еще грядет ремонт Комсомольского моста. Неужели нам предлагают жить в таких условиях еще несколько лет?
А я тем временем уже планирую возможные варианты маршрутов от дома до работы. Но реальность такова, что в любом случае я окажусь в пробке.
Напомним, что на проблемы транспортом массово жалуются и жители Амура-2. Сейчас это один из самых густонаселенных районов город, который активно застраивают. Картинка может показаться идеальной, однако ее портит тот факт, что на такой огромный микрорайон недостаточно общественного транспорта. Регулярно жители Амура оставляют жалобы, что им подолгу приходится ждать автобусы. А если транспорт все-таки приезжает, то в него невозможно попасть из-за толпы людей. Как эту проблему решают в департаменте транспорта городской администрации, читайте в материале Города55 по ссылке ниже.