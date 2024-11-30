«А что будет, когда мост перекроют?»: как я пыталась уехать на Левый берег в час пик

Вот отработал ты полный рабочий день. Сильно устал и хочешь поскорее домой, особенно зимой, когда холодно и рано темнеет. Но разве может быть все так просто? Перед этим тебе нужно пройти испытание. Ты выходишь на остановку и, замерзая, ждешь свой транспорт. А его либо нет, либо он забит до отказа. Ты вынужден обреченно смотреть, как из транспорта вываливаются пассажиры. Понимаете, автобус настолько заполнен, что его двери не закрываются. Или закрываются, но зажав твою ногу… или руку, или другую часть тела (теперь для меня это больная тема).