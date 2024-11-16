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Posted 16 ноября, 05:25

Published 16 ноября, 05:25

Modified 16 ноября, 05:28

Updated 16 ноября, 05:28

Возглавить омский «Авангард» может экс-тренер «Эдмонтона» Вудкрофт

Стало известно имя нового кандидата на пост главного тренера «Авангарда»

16 ноября 2024, 05:25
Фото: gorod55.ru.

Возглавить омский «Авангард» может экс-тренер «Эдмонтона» Вудкрофт

На ЧМ-2024 он работал в тренерском штабе сборной Канады.

В списке кандидатов на пост главного тренера «Авангарда» находится канадский специалист Джей Вудкрофт. Об этом пишет хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В НХЛ Вудкрофт возглавлял «Эдмонтон» с 2022 по 2023 годы. С этого года он был назначен помощником тренера сборной Канады на Чемпионате мира по хоккею с шайбой.

Ранее мы писали, что американский тренер Тодд Рирден отказался возглавить омский «Авангард». 53‑летний специалист входил в число кандидатов на пост главного тренера клуба. Согласование условий с ним было на финальной стадии, и ему уже оформляли рабочую визу в Россию. Однако в последний момент Рирден отказался, сославшись на семейные обстоятельства.

Накануне также стало известно о пополнении в команде «ястребов». До конца сезона клуб заключил контракт с 36-летним нападающим Ильей Каблуковым.

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#Ольга Скворцова#Спорт#Хоккей#Авангард#НХЛ#Тренер#Ястребы
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