Стало известно имя нового кандидата на пост главного тренера «Авангарда»

Ранее мы писали, что американский тренер Тодд Рирден отказался возглавить омский «Авангард». 53‑летний специалист входил в число кандидатов на пост главного тренера клуба. Согласование условий с ним было на финальной стадии, и ему уже оформляли рабочую визу в Россию. Однако в последний момент Рирден отказался, сославшись на семейные обстоятельства.