Работают специалисты. Мэр Шелест поставил на контроль прорыв трубы в омской школе

Сегодня в районе дома №6Г на улице Бархатовой прорвало трубу, из-за этого без отопления и горячей воды остались близлежащие социальные объекты и жилые дома. Сильно пострадала школа №106, фонтан воды затопил крышу здания, спортивный зал, щитовую, вестибюль, музей и кабинет химии.