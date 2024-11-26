Работают специалисты. Мэр Шелест поставил на контроль прорыв трубы в омской школе

Posted 26 ноября, 11:41
Published 26 ноября, 11:41
Modified 26 ноября, 11:41
Updated 26 ноября, 11:41
Сегодня в районе дома №6Г на улице Бархатовой прорвало трубу, из-за этого без отопления и горячей воды остались близлежащие социальные объекты и жилые дома. Сильно пострадала школа №106, фонтан воды затопил крышу здания, спортивный зал, щитовую, вестибюль, музей и кабинет химии.
Сейчас на месте работают бригады «Тепловой компании», им предстоит не только устранить последствия прорыва, но и заменить большой участок трубопровода.
Ситуацию поставил на личный контроль Сергей Шелест. Градоначальник также назвал примерные сроки возобновления занятий: по его информации, школьники вернутся к очной учебе на следующей неделе.