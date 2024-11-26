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Posted 26 ноября, 11:41

Published 26 ноября, 11:41

Modified 26 ноября, 11:41

Updated 26 ноября, 11:41

Сергей Шелест лично проследит за устранением прорыва трубы в школе

Работают специалисты. Мэр Шелест поставил на контроль прорыв трубы в омской школе

26 ноября 2024, 11:41
Фото: 1MI.

Сергей Шелест лично проследит за устранением прорыва трубы в школе

Сейчас в школе №106 работают бригады «Тепловой компании», от прорыва трубы пострадали спортивный зал, щитовая, вестибюль, музей и кабинет химии.

Сегодня в районе дома №6Г на улице Бархатовой прорвало трубу, из-за этого без отопления и горячей воды остались близлежащие социальные объекты и жилые дома. Сильно пострадала школа №106, фонтан воды затопил крышу здания, спортивный зал, щитовую, вестибюль, музей и кабинет химии.

Сейчас на месте работают бригады «Тепловой компании», им предстоит не только устранить последствия прорыва, но и заменить большой участок трубопровода.

Ситуацию поставил на личный контроль Сергей Шелест. Градоначальник также назвал примерные сроки возобновления занятий: по его информации, школьники вернутся к очной учебе на следующей неделе.

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