В мэрии ответили на жалобы омичей из-за перекрытия моста у телецентра

Posted 30 ноября, 13:33
Published 30 ноября, 13:33
Modified 30 ноября, 13:35
Updated 30 ноября, 13:35
В ночь с 29 по 30 ноября начались частичные работы по перекрытию моста у телецентра. В первый же день ограничений омичи массово жаловали на ситуацию на дорогах. Мэрия в свою очередь ответила на жалобы жителей из-за перекрытия моста.
По данным пресс-службы администрации Омской области, на 18:00 движение на мосту остается относительно свободным. Проезд в обоих направлениях занимает около двух минут. Проблем на подъезде со стороны улицы Лукашевича нет, однако заторы образовались на правом берегу Иртыша при подъездах с проспекта Мира и улицы Заозерной.
«Оперативно принимаются необходимые меры. Для корректировки ситуации уже текущей ночью ограничивающие блоки несколько раздвинут в самых проблемных местах. Например, там, где сливаются потоки с улицы Заозерной и проспекта Мира», — сообщается в пресс-службе правительства Омской области.
Как будет организовано движение:
По словам мэрии, завершение процесса организации движения займет несколько дней, а большая часть ремонта невозможна без временного ограничения движения.
Специалисты департаментов транспорта и строительства, а также сотрудники ГИБДД продолжают следить за дорожной ситуацией. При необходимости будут внесены дополнительные корректировки, включая регулировку работы светофоров.
Горожан просят проявить терпение и понимание в связи с временными неудобствами, напоминая, что итогом станет повышение уровня безопасности и улучшение качества дорожной инфраструктуры. Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать временные ограничения.