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Posted 30 ноября, 13:33

Published 30 ноября, 13:33

Modified 30 ноября, 13:35

Updated 30 ноября, 13:35

В мэрии ответили на жалобы омичей из-за перекрытия моста у телецентра

В мэрии ответили на жалобы омичей из-за перекрытия моста у телецентра

30 ноября 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney.
По словам мэрии, завершение процесса организации движения займет несколько дней, а большая часть ремонта невозможна без временного ограничения движения.

В ночь с 29 по 30 ноября начались частичные работы по перекрытию моста у телецентра. В первый же день ограничений омичи массово жаловали на ситуацию на дорогах. Мэрия в свою очередь ответила на жалобы жителей из-за перекрытия моста.

По данным пресс-службы администрации Омской области, на 18:00 движение на мосту остается относительно свободным. Проезд в обоих направлениях занимает около двух минут. Проблем на подъезде со стороны улицы Лукашевича нет, однако заторы образовались на правом берегу Иртыша при подъездах с проспекта Мира и улицы Заозерной.

«Оперативно принимаются необходимые меры. Для корректировки ситуации уже текущей ночью ограничивающие блоки несколько раздвинут в самых проблемных местах. Например, там, где сливаются потоки с улицы Заозерной и проспекта Мира», — сообщается в пресс-службе правительства Омской области.

Как будет организовано движение:

  • Полностью закрыта правая половина моста при движении с левого берега Иртыша.
  • Движение пешеходов временно прекращено;
  • По левой половине моста легковые автомобили могут двигаться по двум полосам в каждом направлении;
  • Автобусы и крупногабаритный транспорт передвигаются только по одной полосе в обе стороны;
  • Движение для грузовиков свыше 26 тонн запрещено.
К вечеру пробки достигли двух балловК вечеру пробки достигли двух баллов
К вечеру пробки достигли двух баллов. Фото: Скриншот с «Яндекс Карты»

По словам мэрии, завершение процесса организации движения займет несколько дней, а большая часть ремонта невозможна без временного ограничения движения.

Специалисты департаментов транспорта и строительства, а также сотрудники ГИБДД продолжают следить за дорожной ситуацией. При необходимости будут внесены дополнительные корректировки, включая регулировку работы светофоров.

Горожан просят проявить терпение и понимание в связи с временными неудобствами, напоминая, что итогом станет повышение уровня безопасности и улучшение качества дорожной инфраструктуры. Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать временные ограничения.

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#Диана Рязанцева#Дороги#Пробки#Ремонт#Омск#Мэрия#Мост#Жалобы#Ограничения#Движение
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