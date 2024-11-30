В мэрии ответили на жалобы омичей из-за перекрытия моста у телецентра

По данным пресс-службы администрации Омской области, на 18:00 движение на мосту остается относительно свободным. Проезд в обоих направлениях занимает около двух минут. Проблем на подъезде со стороны улицы Лукашевича нет, однако заторы образовались на правом берегу Иртыша при подъездах с проспекта Мира и улицы Заозерной.