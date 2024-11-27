Канадский специалист Ги Буше назначен главным тренером омского «Авангарда»

Posted 27 ноября, 15:41
Published 27 ноября, 15:41
Modified 27 ноября, 15:53
Updated 27 ноября, 15:53
«Авангард» объявил о подписании контракта с новым главным тренером, место Сергея Звягина займет канадский специалист Ги Буше. Соглашение с ним рассчитано на два года, до окончания сезона 2025/2026.
Буше приедет в Омск в первой половине декабря, до этого времени исполнять обязанности главного тренера продолжит Сергей Звягин. По информации хоккейного эксперта Артура Хайруллина, зарплата канадца в «Авангарде» составит около 1,5 млн долларов в год.
В омском клубе рассказали, что специалист начал тренерскую карьеру в конце 90-х годов в лигах QMJHL и QMAAA. В сезоне 2009/10 он стал главным тренером клуба AHL «Гамильтон Бульдогз», а потом возглавлял клуб НХЛ «Тампа Бей Лайтнинг». Также Буше успел поработать со швейцарским «Берном», провел три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз», а в сезоне 2023/24 был помощником главного тренера в «Торонто Мейпл Лифс».
Напомним, что на пост главного тренера руководство «Авангарда» рассматривало несколько кандидатур. Первая — канадский специалист Жеррар Галлан. За свою карьеру он успел поработать главным тренером сборной Канады, а также ведущих клубов НХЛ. С ним не удалось договориться из-за заоблачно высокой суммы контракта — 2,5 млн долларов.
После появились слухи о назначении на пост североамериканца Тодда Рирдена, который ранее возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге. Согласование всех деталей было на финальной стадии, но ситуация поменялась в последний момент: Рирден неожиданно отказался от должности, сославшись на семейные обстоятельства. Еще двумя кандидатами были канадские специалисты Джей Вудкрофт и Майк Пелино.