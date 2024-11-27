Канадский специалист Ги Буше назначен главным тренером омского «Авангарда»

В омском клубе рассказали, что специалист начал тренерскую карьеру в конце 90-х годов в лигах QMJHL и QMAAA. В сезоне 2009/10 он стал главным тренером клуба AHL «Гамильтон Бульдогз», а потом возглавлял клуб НХЛ «Тампа Бей Лайтнинг». Также Буше успел поработать со швейцарским «Берном», провел три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз», а в сезоне 2023/24 был помощником главного тренера в «Торонто Мейпл Лифс».