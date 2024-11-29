Сегодня ночью на омском мосту у Телецентра начнут вводить ограничения движения

В ночь с 29 на 30 ноября на мосту у Телецентра начнут ставить оборудование, которое разграничит потоки транспорта и зону ремонта. На эти работы уйдет от 7 до 10 дней. На мосту уже установили временные дорожные знаки, скоро появятся и специальные информационные щиты.