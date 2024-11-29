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Posted 29 ноября, 14:21

Published 29 ноября, 14:21

Modified 29 ноября, 14:25

Updated 29 ноября, 14:25

Сегодня ночью на омском мосту у Телецентра начнут вводить ограничения движения

Сегодня ночью на омском мосту у Телецентра начнут вводить ограничения движения

29 ноября 2024, 14:21
Фото: Администрация Омска.
Для проведения первой части работ понадобится 7-10 дней.

В ночь с 29 на 30 ноября на мосту у Телецентра начнут ставить оборудование, которое разграничит потоки транспорта и зону ремонта. На эти работы уйдет от 7 до 10 дней. На мосту уже установили временные дорожные знаки, скоро появятся и специальные информационные щиты.

Во время ремонта для легковых машин будут доступны по две полосы в каждую сторону, а для автобусов и большегрузов — по одной в обе стороны.

«Капремонт моста им. 60 лет ВЛКСМ уже стартовал. Подрядчик зашел на объект и выполнил ряд подготовительных работ, в том числе по организации подъездных дорог и размещению строительного городка. Также строители приступили к очистке поверхностей моста от старого лакокрасочного покрытия», — добавили в мэрии.

Напомним, что ранее в департаменте транспорта омской мэрии рассказали, что на омском мосту у Телецентра во время капитального ремонта начнут временный демонтаж трамвайных рельс.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Ограничение движения#Мост#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Схема движения#Движение#Мост у телецентра
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