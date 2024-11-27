Канадский тренер поделился подробностями общения с омским «Авангардом»

Posted 27 ноября, 11:23
Published 27 ноября, 11:23
Modified 27 ноября, 11:26
Updated 27 ноября, 11:26
Канадский тренер Майк Пелино недавно поделился в интервью «Спорт-экспресс» информацией о том, что хоккейный клуб «Авангард» из Омска предлагал ему занять место в тренерском штабе. Однако, несмотря на это предложение, Пелино решил остаться в Канаде, чтобы быть рядом с семьей, и пока не планирует возвращаться в Россию.
— Я говорил с Омском, но у нас были только очень общие разговоры. И я сказал им, что на данный момент не смогу приехать, — прокомментировал Майкл Пелино.
Он отметил, что за последние годы он получал несколько предложений от различных клубов КХЛ, но в данный момент предпочитает оставаться на родине. Тем не менее, он не исключает возможности вернуться в будущем.
Напомним, что ранее руководство омского «Авангарда» рассматривало возможность пригласить Майка Пелино на пост главного тренера.