gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 11:23

Published 27 ноября, 11:23

Modified 27 ноября, 11:26

Updated 27 ноября, 11:26

Канадский тренер поделился подробностями общения с омским «Авангардом»

Канадский тренер поделился подробностями общения с омским «Авангардом»

27 ноября 2024, 11:23
Фото: 1MI.
В интервью «Спорт-экспрессу» канадский тренер Майк Пелино признал, что «Авангард» выходил на связь с ним, однако он предпочел остаться в Канаде.

Канадский тренер Майк Пелино недавно поделился в интервью «Спорт-экспресс» информацией о том, что хоккейный клуб «Авангард» из Омска предлагал ему занять место в тренерском штабе. Однако, несмотря на это предложение, Пелино решил остаться в Канаде, чтобы быть рядом с семьей, и пока не планирует возвращаться в Россию.

— Я говорил с Омском, но у нас были только очень общие разговоры. И я сказал им, что на данный момент не смогу приехать, — прокомментировал Майкл Пелино.

Он отметил, что за последние годы он получал несколько предложений от различных клубов КХЛ, но в данный момент предпочитает оставаться на родине. Тем не менее, он не исключает возможности вернуться в будущем.

Напомним, что ранее руководство омского «Авангарда» рассматривало возможность пригласить Майка Пелино на пост главного тренера.

#Екатерина Тараленко#Хоккей#Авангард#Омск#Россия#КХЛ#Семья#Новости#Тренер#Канада
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика