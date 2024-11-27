Канадский тренер поделился подробностями общения с омским «Авангардом»

Канадский тренер Майк Пелино недавно поделился в интервью «Спорт-экспресс» информацией о том, что хоккейный клуб «Авангард» из Омска предлагал ему занять место в тренерском штабе. Однако, несмотря на это предложение, Пелино решил остаться в Канаде, чтобы быть рядом с семьей, и пока не планирует возвращаться в Россию.