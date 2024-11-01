В омском «Авангарде» снова задумались над сменой Звягина на «нового Хартли»

В руководстве «Авангарда» все еще обдумывают перестановку на посту главного тренера. Основной кандидат на место Сергея Звягина — канадский специалист Жерар Галлан, который ранее возглавлял сборную Канады, а также ведущие клубы НХЛ — «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс».