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Posted 1 ноября, 12:28

Published 1 ноября, 12:28

Modified 1 ноября, 12:55

Updated 1 ноября, 12:55

В омском «Авангарде» снова задумались над сменой Звягина на «нового Хартли»

В омском «Авангарде» снова задумались над сменой Звягина на «нового Хартли»

1 ноября 2024, 12:28
Фото: ХК «Авангард».
Руководство клуба все еще рассматривает подписание тренера из НХЛ, но Жерар Галлан просит очень крупную сумму.

В руководстве «Авангарда» все еще обдумывают перестановку на посту главного тренера. Основной кандидат на место Сергея Звягина — канадский специалист Жерар Галлан, который ранее возглавлял сборную Канады, а также ведущие клубы НХЛ — «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс».

Ранее о возможности такого приобретения высказывался хоккейный обозреватель Михаил Зислис. Эксперт отмечал, что главная проблема — в сумме контракта, которую требует Галлан.

«Новый Хартли не дает спокойно спать руководству омского клуба. Галлан обошелся бы Омску в 2,5 миллионов долларов, но таких денег платить „Авангард“ не готов», — пишет телеграм-канал «Хоккейная правда».

Напомним, что вчера «Авангард» потерпел очередное поражение в Континентальной хоккейной лиге. На домашнем льду омская команда уступила тольяттинской «Ладе» со счетом 1:3.

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#Анастасия Баянова#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард
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