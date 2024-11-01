В омском «Авангарде» снова задумались над сменой Звягина на «нового Хартли»

Posted 1 ноября, 12:28
Published 1 ноября, 12:28
Modified 1 ноября, 12:55
Updated 1 ноября, 12:55
В руководстве «Авангарда» все еще обдумывают перестановку на посту главного тренера. Основной кандидат на место Сергея Звягина — канадский специалист Жерар Галлан, который ранее возглавлял сборную Канады, а также ведущие клубы НХЛ — «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс».
Ранее о возможности такого приобретения высказывался хоккейный обозреватель Михаил Зислис. Эксперт отмечал, что главная проблема — в сумме контракта, которую требует Галлан.
«Новый Хартли не дает спокойно спать руководству омского клуба. Галлан обошелся бы Омску в 2,5 миллионов долларов, но таких денег платить „Авангард“ не готов», — пишет телеграм-канал «Хоккейная правда».
Напомним, что вчера «Авангард» потерпел очередное поражение в Континентальной хоккейной лиге. На домашнем льду омская команда уступила тольяттинской «Ладе» со счетом 1:3.