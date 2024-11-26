Омский «Авангард» нашел еще одного иностранца на пост главного тренера

Posted 26 ноября, 11:01
Published 26 ноября, 11:01
Modified 26 ноября, 11:03
Updated 26 ноября, 11:03
Руководство «Авангарда» не оставляет попыток найти кандидата на пост главного тренера среди иностранных специалистов. По информации «Матч ТВ», на этот раз предложение о сотрудничестве получил канадец Майк Пелино. При этом источник отметил, что он думает отказаться от этого варианта из‑за семейных обстоятельств. Ранее Пелино успел поработать ассистентом в «Металлурге», «Авангарде», «Ак Барсе», а также на должности главного тренера «Локомотива».
Напомним, вчера стало известно, что Майк Кинэн и Майк Пелино возглавят Сборную мира КХЛ на международном турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге в середине декабря.
Такая новость не вызвала энтузиазма у болельщиков «Авангарда». Омичи вспомнили опыт работы иностранного специалиста в тренерском штабе у Боба Хартли и поставили под вопрос успех возможного назначения.
«Как главный тренер в КХЛ ничего не показал! Да и большинство, за которое он отвечал в сезоне 18/19 у Хартли, весь чемпионат не шло!»
«Зачем он нужен, все прекрасно помнят, как он убежал от нас типо по „семейным делам“, а потом вдруг объявился в „Локомотиве“…», — пишут пользователи.
По ходу регулярного чемпиона «Авангард» сменил не одну кандидатуру на пост главного тренера, подавляющее большинство специалистов, с которыми велись переговоры, были иностранцами. Первым кандидатом, о котором узнала общественность, стал канадец Жеррар Галлан. Его богатый опыт работы в НХЛ привлек руководство омского клуба, но договориться с тренером не получилось: сумма контракта, которую он требовал, оказалась слишком внушительной для омичей — около 2,5 млн долларов.
Ближе всех к подписанию контракта был североамериканец Тодд Рирден, также работавший в Национальной хоккейной лиге. Согласование условий с тренером было на финальной стадии, но в последний момент Рирден отказался от должности, сославшись на семейные обстоятельства.
Еще один кандидат — канадец Джей Вудкрофт. В НХЛ он возглавлял «Эдмонтон», а текущем сезоне Вудкрофт работал помощником тренера сборной Канады на Чемпионате мира по хоккею.