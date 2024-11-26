Омский «Авангард» нашел еще одного иностранца на пост главного тренера

Руководство «Авангарда» не оставляет попыток найти кандидата на пост главного тренера среди иностранных специалистов. По информации «Матч ТВ», на этот раз предложение о сотрудничестве получил канадец Майк Пелино. При этом источник отметил, что он думает отказаться от этого варианта из‑за семейных обстоятельств. Ранее Пелино успел поработать ассистентом в «Металлурге», «Авангарде», «Ак Барсе», а также на должности главного тренера «Локомотива».