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Posted 26 ноября, 11:01

Published 26 ноября, 11:01

Modified 26 ноября, 11:03

Updated 26 ноября, 11:03

Омский «Авангард» нашел еще одного иностранца на пост главного тренера

Омский «Авангард» нашел еще одного иностранца на пост главного тренера

26 ноября 2024, 11:01
Фото: ХК «Йокерит».
Сменить Сергея Звягина на посту главного тренера может канадский специалист Майк Пелино.

Руководство «Авангарда» не оставляет попыток найти кандидата на пост главного тренера среди иностранных специалистов. По информации «Матч ТВ», на этот раз предложение о сотрудничестве получил канадец Майк Пелино. При этом источник отметил, что он думает отказаться от этого варианта из‑за семейных обстоятельств. Ранее Пелино успел поработать ассистентом в «Металлурге», «Авангарде», «Ак Барсе», а также на должности главного тренера «Локомотива».

Напомним, вчера стало известно, что Майк Кинэн и Майк Пелино возглавят Сборную мира КХЛ на международном турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге в середине декабря.

Фото: ХК «Локомотив»

Такая новость не вызвала энтузиазма у болельщиков «Авангарда». Омичи вспомнили опыт работы иностранного специалиста в тренерском штабе у Боба Хартли и поставили под вопрос успех возможного назначения.

«Как главный тренер в КХЛ ничего не показал! Да и большинство, за которое он отвечал в сезоне 18/19 у Хартли, весь чемпионат не шло!»
«Зачем он нужен, все прекрасно помнят, как он убежал от нас типо по „семейным делам“, а потом вдруг объявился в „Локомотиве“…», — пишут пользователи.
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По ходу регулярного чемпиона «Авангард» сменил не одну кандидатуру на пост главного тренера, подавляющее большинство специалистов, с которыми велись переговоры, были иностранцами. Первым кандидатом, о котором узнала общественность, стал канадец Жеррар Галлан. Его богатый опыт работы в НХЛ привлек руководство омского клуба, но договориться с тренером не получилось: сумма контракта, которую он требовал, оказалась слишком внушительной для омичей — около 2,5 млн долларов.

Ближе всех к подписанию контракта был североамериканец Тодд Рирден, также работавший в Национальной хоккейной лиге. Согласование условий с тренером было на финальной стадии, но в последний момент Рирден отказался от должности, сославшись на семейные обстоятельства.

Еще один кандидат — канадец Джей Вудкрофт. В НХЛ он возглавлял «Эдмонтон», а текущем сезоне Вудкрофт работал помощником тренера сборной Канады на Чемпионате мира по хоккею.

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