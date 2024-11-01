Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Линденом Веем

Posted 1 ноября, 12:52
Published 1 ноября, 12:52
Modified 1 ноября, 12:56
Updated 1 ноября, 12:56
Сегодня «Авангард» расторг контракт с канадским нападающим Линденом Веем с закреплением прав на игрока. Как сообщили болельщикам, у хоккеиста возникли непредвиденные обстоятельства.
«У хоккеиста возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — рассказали в пресс-службе «Авангарда».
Напомним, что недавно омский хоккейный клуб заключил контракт с защитником Алексом Грантом. Соглашение рассчитано на два года. Также руководство клуба думает над сменой главного тренера, место Сергея Звягина может занять канадец Жерар Галлан.