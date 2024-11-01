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Posted 1 ноября, 12:52

Published 1 ноября, 12:52

Modified 1 ноября, 12:56

Updated 1 ноября, 12:56

Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Линденом Веем

Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Линденом Веем

1 ноября 2024, 12:52
Фото: ХК «Авангард».
Игрок вынужденно покинул Омск по семейным обстоятельствам.

Сегодня «Авангард» расторг контракт с канадским нападающим Линденом Веем с закреплением прав на игрока. Как сообщили болельщикам, у хоккеиста возникли непредвиденные обстоятельства.

«У хоккеиста возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — рассказали в пресс-службе «Авангарда».

Напомним, что недавно омский хоккейный клуб заключил контракт с защитником Алексом Грантом. Соглашение рассчитано на два года. Также руководство клуба думает над сменой главного тренера, место Сергея Звягина может занять канадец Жерар Галлан.

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