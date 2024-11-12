Названа сумма, которую американский тренер Рирден получит за работу в «Авангарде»

«Авангард» становится все ближе к подписанию нового главного тренера, основной кандидат на это место — американский специалист Тодд Рирден. Ранее он возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге, а в качестве помощника Барри Тротца взял Кубок Стенли с «Кэпиталз». Стоит отметить и то, что именно Рирдену доверили пост главного тренера вашингтонского клуба после ухода Барри Троца.