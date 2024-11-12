Названа сумма, которую американский тренер Рирден получит за работу в «Авангарде»

Posted 12 ноября, 07:46
Published 12 ноября, 07:46
Modified 12 ноября, 07:51
Updated 12 ноября, 07:51
«Авангард» становится все ближе к подписанию нового главного тренера, основной кандидат на это место — американский специалист Тодд Рирден. Ранее он возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге, а в качестве помощника Барри Тротца взял Кубок Стенли с «Кэпиталз». Стоит отметить и то, что именно Рирдену доверили пост главного тренера вашингтонского клуба после ухода Барри Троца.
До недавнего времени было неизвестно, сколько руководство «Авангарда» будет платить иностранному специалисту. Называлась лишь сумма контакта, которую требовал еще один кандидат — канадец Жерар Галлан. Он просил за сотрудничество 2,5 миллиона долларов, однако таких денег омичи были тратить не готовы.
«Жерар Галлан был готов ехать в Омск на зарплату в два с половиной миллиона долларов в год, а вот гонорар Рирдена куда скромнее — насколько мне известно, речь идет о сумме чуть более миллиона», — рассказал хоккейный эксперт Артур Хайруллин.
Интересно, что при этом в тренерском штабе команды останется Сергей Звягин.
Напомним, что вчера «Авангард» на домашнем льду обыграл СКА со счетом 2:1.Омичам удалось открыть счет в середине первого игрового отрезка, шайбу забросил Рид Буше. После этого игрок СКА Евгений Кузнецов получил штраф за подножку и «ястребы» реализовали большинство, разрыв в счете увеличил Матвей Заседа. Во втором периоде, на 26-й минуте, «армейцы» сократили отставание до 2:1. Шайбу в ворота Павла Хомченко забросил Валентин Зыков.
Сейчас омский клуб занимает десятое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, позади остались 23 игры, в которых «ястребы» набрали 20 очков. Следующий матч «Авангард» проведет на домашней арене 13 мая, соперником омичей станет московский «Динамо».