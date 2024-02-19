Военный-наркодиллер, поломка самолета и дело пенсионерки с молотком. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Новость №1. Омский военнослужащий осужден на 6,5 лет за сбыт и употребление наркотиков
Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военному, который сбывал и употреблял запрещенные вещества. Оказалось, что обвиняемый общался в мессенджере Telegram с членом преступной группы и делал «закладки». Кроме того, позже он нашел наркотики на одной из автобусных остановок и решил оставить их себе. Однако скрываться долго не получилось, во время личного досмотра в военной комендатуре вещества нашли и изъяли. Мужчине назначили наказание в виде 6 лет и 6 месяцев заключения.
Новость №2. В омском аэропорту сломался самолет, рейс был запланирован в столицу
Сегодня утром в омском аэропорту сильно задержался рейс в Москву. Вылет должен был состояться в 08:05, однако отправление поставили лишь на 17:30. Позже стало известно, что неполадки произошли из-за поломки лайнера. Вечером в омский аэропорт прилетит резервный борт, который в итоге должен увезти пассажиров в столицу.
Новость №3. Нападением омской пенсионерки на свою семью заинтересовался Бастрыкин
Омскую пенсионерку, которая напала с молотком на своего внука и мать, обвиняют в покушении на убийство. Инцидент произошел в пятницу, 16 февраля. Женщина избила ребенка, а потом взялась за 86-летнюю пенсионерку, сейчас они находятся в больнице. Расследованием дела заинтересовался глава следкома Бастрыкин. Он запросил отчет о всех доказательствах по уголовному делу.