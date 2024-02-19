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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

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Военный-наркодиллер, поломка самолета и дело пенсионерки с молотком. Омск сегодня

19 февраля 2024, 14:22
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омский военнослужащий осужден на 6,5 лет за сбыт и употребление наркотиков

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военному, который сбывал и употреблял запрещенные вещества. Оказалось, что обвиняемый общался в мессенджере Telegram с членом преступной группы и делал «закладки». Кроме того, позже он нашел наркотики на одной из автобусных остановок и решил оставить их себе. Однако скрываться долго не получилось, во время личного досмотра в военной комендатуре вещества нашли и изъяли. Мужчине назначили наказание в виде 6 лет и 6 месяцев заключения.

«Закладчик». Военный из Омска сядет на 6,5 лет за сбыт и употребления наркотиков
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Новость №2. В омском аэропорту сломался самолет, рейс был запланирован в столицу

Сегодня утром в омском аэропорту сильно задержался рейс в Москву. Вылет должен был состояться в 08:05, однако отправление поставили лишь на 17:30. Позже стало известно, что неполадки произошли из-за поломки лайнера. Вечером в омский аэропорт прилетит резервный борт, который в итоге должен увезти пассажиров в столицу.

Ждать девять часов. В Омске сломался самолет, который должен был вылететь в Москву
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Новость №3. Нападением омской пенсионерки на свою семью заинтересовался Бастрыкин

Омскую пенсионерку, которая напала с молотком на своего внука и мать, обвиняют в покушении на убийство. Инцидент произошел в пятницу, 16 февраля. Женщина избила ребенка, а потом взялась за 86-летнюю пенсионерку, сейчас они находятся в больнице. Расследованием дела заинтересовался глава следкома Бастрыкин. Он запросил отчет о всех доказательствах по уголовному делу.

Едва не убила. Бастрыкин взял на контроль дело пенсионерки, напавшей на свою семью
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