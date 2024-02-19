Военный-наркодиллер, поломка самолета и дело пенсионерки с молотком. Омск сегодня

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военному, который сбывал и употреблял запрещенные вещества. Оказалось, что обвиняемый общался в мессенджере Telegram с членом преступной группы и делал «закладки». Кроме того, позже он нашел наркотики на одной из автобусных остановок и решил оставить их себе. Однако скрываться долго не получилось, во время личного досмотра в военной комендатуре вещества нашли и изъяли. Мужчине назначили наказание в виде 6 лет и 6 месяцев заключения.