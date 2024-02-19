«Закладчик». Военный из Омска сядет на 6,5 лет за сбыт и употребления наркотиков

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Военнослужащий Иван Поварницын проведет в колонии строгого режима 6 лет и 6 месяцев. Такой приговор вынесли в Омском гарнизонном военном суде.
Оказалось, что обвиняемый общался в мессенджере Telegram с членом преступной группы. По его указанию Поварницын 20 августа 2023 года забрал в указанном месте оптовую партию наркотиков и сделал 3 «закладки». После чего его задержали сотрудники ППС.
Также 4 ноября военный нашел наркотики на остановке и решил взять их себе. Однако уже на следующий день, во время личного досмотра в военной комендатуре, их нашли и изъяли. На данный момент приговор в законную силу не вступил.
Ранее 36-летний житель Калачинска «заработал» 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Обвиняемый купил для сбыта целых 2 килограмма наркотиков. Однако его деятельность быстро прекратили сотрудники полиции. Мужчина едва успел сделать несколько «закладок» и записать их координаты, как был задержан.