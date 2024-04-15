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Наркоман

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Февраль
Военный-наркодиллер, поломка самолета и дело пенсионерки с молотком. Омск сегодня
19 февраля, 14:22
Январь
Взят под стражу. Омский суд наказал мужчину за распространение запрещенных веществ
Житель Калачинска осужден на 10 лет по статье 228 УК РФ.
25 января, 12:02
20-летний житель Урала приехал в Омск, чтобы распространять запрещенные вещества
16 января, 12:55
Август 2023
С 1 сентября омских соцработников будут направлять к наркоманам
Виталий Хоценко подписал указ о бесплатном оказании социальных услуг больным наркоманией.
10 августа 2023, 13:50
Июль 2023
Как в боевике. В Омске при помощи спецназа задержали молодого наркокурьера
Ему грозит до 20 лет заключения.
28 июля 2023, 05:19
Июнь 2023
В Омске осудят наркомана, толкнувшего женщину под колеса маршрутки
Его обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений.
21 июня 2023, 02:45
Апрель 2023
Наркомана, который толкнул омичку под маршрутку, положили в психбольницу
Медики были вынуждены привязать наркомана к кровати из-за нестабильного состояния.
28 апреля 2023, 14:04
Шок. Появилось видео, как наркоман толкнул омичку под колеса маршрутки
У женщины диагностировали сотрясение, а злоумышленнику теперь грозит тюремный срок.
26 апреля 2023, 08:13

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