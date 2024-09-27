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Нападение на ребенка

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Сентябрь
В суд направили дело пожилой омички, которая напала с молотком на своего внука
27 сентября, 13:51
Март
«Будьте бдительны». Омичи сообщили о мужчине, который нападает на детей в Нефтяниках
29 марта, 13:04
Отогнали прохожие. Бастрыкин отреагировал на нападение собак в Омске на школьника
15 марта, 07:50
Февраль
Прокуратура проведет проверку после нападения собак на беременную омичку и ребенка
27 февраля, 12:10
Военный-наркодиллер, поломка самолета и дело пенсионерки с молотком. Омск сегодня
19 февраля, 14:22
Январь
Прокусили штаны. Прокуратура занялась случаем нападения собак на ребенка в Омске
12 января, 07:28
Отогнал сосед. В Омске стая собак набросилась на школьника в Старом Кировске
12 января, 04:35
Октябрь 2023
Гуляла с пьяным хозяином. В Омской области собака покусала семилетнего мальчика
Владелец животного не надел на пса ни намордника, ни поводка.
31 октября 2023, 10:55
Укусил за голову, шею, грудь. В Омской области соседский пес напал на четырехлетку
Хозяйка животного обязана выплатить компенсацию морального вреда.
17 октября 2023, 11:00
Следственный комитет начал проверку после нападения собак на 14-летнего омича
9 октября 2023, 08:32

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