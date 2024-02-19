Едва не убила. Бастрыкин взял на контроль дело пенсионерки, напавшей на свою семью

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 03:54
Омский Следком сообщает, что в отношении 57-летней омички возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в покушении на убийство. Инцидент произошел в пятницу, 16 февраля. Председатель СК Бастрыкин запросил отчет обо всех доказательствах по уголовному делу.
Оказалось, что днем женщина избила 9-летнего внука, а затем взялась за свою 86-летнюю мать. В итоге подозреваемую остановили родители мальчика. Сейчас пострадавшим и обвиняемой оказывают помощь в больнице.
Родители пострадавшего рассказали, что отношения с бабушкой были хорошие. Также стоит отметить, что на учете никто не стоит и семья является благополучной. Родители мальчика официально трудоустроены.
Напомним, что недавно пьяный омич из личной неприязни решил поджечь своих коллег. К счастью, мужчины успели спастись. Теперь обвиняемый престанет перед судом. Ему грозит до 20 лет. Свою вину он отрицает.