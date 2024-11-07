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Следствие

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Ноябрь
Печальная находка: в Омске обнаружили тела пропавших людей
Спасатели объявили об окончании поисковых работ, в ходе которых были найдены тела двух омичей, трагически ушедших из жизни.
7 ноября, 11:35
Судим за насилие. В Омске задержали подозреваемого в убийстве 15-летней москвички
2 ноября, 09:24
Глава СК Бастрыкин заинтересовался инцидентом с омичкой, выпавшей из маршрутки
Женщина выпала из маршрутки №344 во время движения по улице Суворова.
1 ноября, 11:40
Октябрь
Встретит Новый год в СИЗО. Омскому экс-министру труда Куприянову снова продлили арест
31 октября, 11:02
Трагедия в Набережном: омич убил сожительницу после ссоры
В Омской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой было найдено с множественными травмами.
31 октября, 07:32
Глава СК Бастрыкин заинтересовался проблемами с отоплением в районе Омской области
29 октября, 13:43
Отбилась от злодея и спаслась. В Омской области мужчина напал с ножом на водителя
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Его собираются заключить под стражу. Сейчас в следственном комитете проводят расследование.
29 октября, 04:29
В Омске задержали студента, распылившего перцовый баллончик в лицо преподавателю
28 октября, 16:53
В Омской области 54-летний мужчина погиб под вагоном на железнодорожной станции
Трагический инцидент произошел на станции Комбинатская 27 октября.
28 октября, 09:32
Смертельные раны: 26-летний омич задержан за убийство в Любинском районе
Следственное управление Омской области возбудило уголовное дело после обнаружения тела мужчины с ножевыми ранениями в его доме.
22 октября, 08:14
Драка из-за девушки, отключение телеканалов и новый тренер «Авангарда». Омск сегодня
21 октября, 15:11
Смертельный выезд на встречку: авария на трассе Тюмень-Омск унесла жизнь человека
21 октября, 09:10
Конфликт с летальным исходом: 47-летний омич обвиняется в убийстве брата
Мужчина подозревается в убийстве своего брата, которого он зарезал во время ссоры в квартире на проспекте Королёва.
21 октября, 07:36
Попросила сделать тише музыку. 18-летний омич отправится под суд за убийство бабушки
Женщина скончалась на месте от полученных травм, следователи возбудили уголовное дело и готовят его к передаче в суд.
17 октября, 11:50
Заведующая омской психбольницы пойдет под суд за крупное взяточничество
Из-за действий женщины пациенты больницы питались некачественными продуктами.
15 октября, 12:24
ГК «Титан» инициировала возбуждение уголовного дела о хищении более 1,6 млрд рублей
15 октября, 08:27
Омич попался на производстве наркотиков и пытался убежать в Казахстан
Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
15 октября, 04:12
«Не дай бог никому там побывать»: рейтинг исправительных колоний Омской области
9 октября, 03:53
Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу омского частного пансионата
5 октября, 12:52
Бастрыкин заинтересовался проблемным долгостроем на улице Кирова после жалоб омичей
Председатель российского следственного комитета поручил как можно быстрее завершить расследование и доложить ему о результатах.
4 октября, 14:05

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